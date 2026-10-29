Προφυλακίστηκε ο Mr Χωριάτικο: Τα προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε

Ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με βραχιολάλι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Χωριάτικο για φοροδιαφυγή και απάτη στο Δημόσιο άνω των 100.000.000 ευρώ.
  • Κατά την απολογία του, επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και ζήτησε κατ' οίκον περιορισμό λόγω ανηλίκου παιδιού.
  • Ο κατηγορούμενος χαρακτήρισε τη φοροδιαφυγή ως "απλή φορολογική παράβαση".
  • Απασχολεί τις Αρχές από το 2005 με πολλές δικογραφίες, συμπεριλαμβανομένης της σωματεμπορίας.
  • Κατηγορείται επίσης για δωροδοκία αστυνομικού στη Μύκονο.

Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Χωριάτικο, μετά την απολογία του για την υπόθεση φοροδιαφυγής και την απάτη στο Δημόσιο, που ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ.  

Tα 1.000 πρόσωπα του Mr Χωριάτικο: Δήλωνε ταμίας και μάγειρας!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα όπως στο ήπαρ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιολογικά ζητήματα. 

Eπίσης, αναφέρθηκε και στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας, στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι.  

Προφυλακίστηκε ο Mr Χωριάτικο: Τα προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε

Τι είπε στην απολογία του ο Mr Χωριάτικο

Ο Mr Χωριάτικο απολογούταν επί μία ώρα στην 14η ανακρίτρια, ενώ παρέδωσε και υπόμνημα. Τη φοροδιαφυγή των 100.000.000 ευρώ τη χαρακτήρισε «απλή φορολογική παράβαση». 

Για τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, υποστήριξε ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν και ότι είχαν σκοπό να ρυθμίσουν τις οφειλές. 

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απασχολεί τις Αρχές από το 2005 με πολλές δικογραφίες, ακόμα και για σωματεμπορία, ενώ την Παρασκευή δικάζεται στην Αθήνα για άλλη εγκληματική οργάνωση. Κατηγορείται ότι δωροδόκησε αστυνομικό στη Μύκονο για να τον ειδοποιεί για ελέγχους στα μαγαζιά του. 

Προφυλακίστηκε ο Mr Χωριάτικο: Τα προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε

Tι υποστήριξε στην απολογία του ο Mr Χωριάτικο / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

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