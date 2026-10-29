Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Χωριάτικο, μετά την απολογία του για την υπόθεση φοροδιαφυγής και την απάτη στο Δημόσιο, που ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα όπως στο ήπαρ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιολογικά ζητήματα.

Eπίσης, αναφέρθηκε και στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας, στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι.

Τι είπε στην απολογία του ο Mr Χωριάτικο

Ο Mr Χωριάτικο απολογούταν επί μία ώρα στην 14η ανακρίτρια, ενώ παρέδωσε και υπόμνημα. Τη φοροδιαφυγή των 100.000.000 ευρώ τη χαρακτήρισε «απλή φορολογική παράβαση».

Για τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, υποστήριξε ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν και ότι είχαν σκοπό να ρυθμίσουν τις οφειλές.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απασχολεί τις Αρχές από το 2005 με πολλές δικογραφίες, ακόμα και για σωματεμπορία, ενώ την Παρασκευή δικάζεται στην Αθήνα για άλλη εγκληματική οργάνωση. Κατηγορείται ότι δωροδόκησε αστυνομικό στη Μύκονο για να τον ειδοποιεί για ελέγχους στα μαγαζιά του.

Tι υποστήριξε στην απολογία του ο Mr Χωριάτικο / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

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