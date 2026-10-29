Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε πρόσφατα δύο τρυφερά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας στους followers του μια γλυκιά γεύση από την καθημερινότητά του.

Στην πρώτη φωτογραφία, ο επιχειρηματής ποζάρει μπροστά σε έναν μεγάλο καθρέφτη, κρατώντας τρυφερά στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια, η οποία έχει φέρει τεράστια χαρά και ισορροπία στη ζωή του ίδιου και της Κατερίνας Καινούργιου, με το look του να αποτελείται από ένα τζιν μπουφάν και σκούρο παντελόνι.

Στο δεύτερο στιγμιότυπο, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μπροστά στον ίδιο καθρέφτη, με την παρουσιάστρια να φορά ένα εντυπωσιακό μακρύ μαύρο φόρεμα με ψηλό λαιμό, συνδυασμένο με λαμπερά σκουλαρίκια και μια χρυσή τσάντα, ενώ ο Παναγιώτης Κουτσουμπής επιλέγει ένα κομψό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Η Κατερίνα κρατάει το κινητό για τη φωτογραφία χαμογελώντας στον φακό, την ώρα που ο σύντροφός της την αγκαλιάζει στη μέση.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η παρουσιάστρια έχει εξομολογηθεί πρόσφατα για τη νέα της οικογενειακή ζωή πως πραγματικά δε θυμάται τον εαυτό της πριν από το παιδί της και πως διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Μεταξύ άλλων, ανέφερε χαριτολογώντας ότι ο Παναγιώτης της λέει συχνά να μην βάφεται επειδή είναι κούκλα αβάφτη, ενώ προσθέτει πως το ντύσιμό της πάντα του αρέσει και δεν αλλάζει ρούχα αν δεν του αρέσει κάτι.

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτης Κουτσουμπής, στις αρχές Απριλίου του 2026. Συγκεκριμένα, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους περίπου 2.730 κιλών, το οποίο πήρε το όνομα «Ξένια», την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 αργά το απόγευμα σε γνωστό μαιευτήριο. Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε με καισαρική τομή, καθώς ο θεράπων ιατρός έκρινε πως η γέννηση έπρεπε να προγραμματιστεί λίγο νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία.