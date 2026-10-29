Σύγκρουση τρένων Ισπανία: Πώς σώθηκαν από θαύμα τέσσερις Έλληνες

Μια μητέρα με τους δύο γιους της και μια Ελληνίδα που ταξίδευε μόνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία με τουλάχιστον 69 νεκρούς και 110 τραυματίες.
  • Μια ελληνική οικογένεια, μητέρα και δύο γιοι, επιβίωσαν αλλά η μητέρα υπέστη κάταγμα στην κλείδα.
  • Η οικογένεια ταξίδευε από τη Μαδρίτη στη Σεβίλλη για διακοπές όταν συνέβη το δυστύχημα.
  • Η μητέρα και οι γιοι της ευχαρίστησαν έναν εθελοντή που τους βοήθησε μετά τη σύγκρουση.
  • Μια τέταρτη Ελληνίδα που ταξίδευε μόνη είναι επίσης καλά στην υγεία της.

Ώρες αγωνίας περνούν οι Ισπανοί, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό ακόμη 110 επιβατών, την ώρα που ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει απροσδιόριστος. 

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Στο τρένο υπήρχε και οικογένεια Ελλήνων. Μια μητέρα με τα δυο της παιδιά και μια ακόμη Ελληνίδα που ταξίδευε μόνη. Ευτυχώς, δεν έχασαν τη ζωή τους. Είναι όμως εξαιρετικά σοκαρισμένοι. 

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Η μητέρα και οι δύο γιοι της, 21 και 18 ετών, είχαν ταξιδέψει στην Ισπανία για διακοπές. Έφτασαν στη Μαδρίτη το περασμένο Σάββατο και πήραν το τρένο για να επισκεφθούν τη Σεβίλλη. Το ταξίδι τους, όμως, διακόπηκε με τον πιο δραματικό τρόπο.  

Η μητέρα υπέστη κάταγμα στην κλείδα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Η γυναίκα ήταν τόσο σοκαρισμένη, που προτίμησε να μιλήσουν οι γιοι της στους δημοσιογράφους.  

Σύγκρουση τρένων Ισπανία: Πώς σώθηκαν από θαύμα τέσσερις Έλληνες

Η οικογένεια ευχαρίστησε ιδιαίτερα έναν εθελοντή που τους βοήθησε μετά τη σύγκρουση. Η μητέρα έχει πλέον πάρει εξιτήριο και οι τρεις τους βρίσκονται στη Μαδρίτη, απ' όπου αναμένεται να επιστρέψουν αύριο στην Ελλάδα.  

Όσο για την τέταρτη Ελληνίδα, που ταξίδευε μόνη της, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη είναι και εκείνη καλά στην υγεία της.  

Ισπανία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων που επέζησαν από τη σύγκρουση των τρένων 

Ο 21χρονος Μάριος δήλωσε σοκαρισμένος, αλλά και απίστευτα τυχερός που επέζησε από τη φονική σύγκρουση και βρίσκεται ξανά μαζί με την οικογένειά του. Όπως περιέγραψε, το πρώτο οικογενειακό ταξίδι τους στο εξωτερικό, που ήταν όνειρο της μητέρας του, μετατράπηκε σε εφιάλτη. 

Τη στιγμή της σύγκρουσης βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του στο βαγόνι-εστιατόριο. Οι επιβάτες εκσφενδονίστηκαν ο ένας πάνω στον άλλο, ενώ ο ίδιος αντίκρισε σκηνές φρίκης, με τραυματίες, αίματα και συντρίμμια. 

Σωτήρια αποδείχθηκε η απόφαση του 18χρονου αδελφού του, Χρήστου, να αλλάξει θέση την τελευταία στιγμή, καθώς το αρχικό του κάθισμα διαλύθηκε από τη σφοδρή πρόσκρουση.  

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