Ισπανία: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη σύγκρουση τρένων με τους 68 νεκρούς

Οι συνομιλίες του ελεγκτή με τους μηχανοδηγούς και οι μαρτυρίες επιβατών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 11:14 «Όποιος κάνει απιστία δεν το κάνει για κακό σου, αλλά για καλό του»
29.10.26 , 11:02 Διεθνής απεργία για τους λιμενεργάτες αύριο - Ποιοι άλλοι συμμετέχουν
29.10.26 , 10:59 First Dates: Άφωνη η Ζενεβιέβ με τα piercings της Εβελίνας
29.10.26 , 10:53 Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
29.10.26 , 10:47 Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
29.10.26 , 10:47 First Dates Δήμητρα: «Θέλω έναν άντρα που να τρώει, για να μην τρώω μόνη»
29.10.26 , 10:30 Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε ότι τον βίασαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό
29.10.26 , 10:05 «Made with Europe»: Τι ζητά η Toyota από την Ευρώπη
29.10.26 , 10:02 Μελέτης Ηλίας: «Έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ»
29.10.26 , 10:00 Έκθεση «Δύσκολες Κληρονομιές: Ελλάδα - Κύπρος - Τουρκία» από 5 Νοεμβρίου
29.10.26 , 09:58 Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
29.10.26 , 09:51 Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση
29.10.26 , 09:49 Κούριερ: Παραμένουν τα μετρητά στην αντικαταβολή
29.10.26 , 09:39 «Ξεφάντωσε» σε καρναβαλική παρέλαση στις Μπαχάμες ο βασιλιάς Κάρολος!
29.10.26 , 09:17 Μάγδα Τσαγγάνη: «Χρειάζεται να πάει σε κέντρο αποκατάστασης μετά το κώμα»
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο
Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε ότι τον βίασαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Μάγδα Τσαγγάνη: «Χρειάζεται να πάει σε κέντρο αποκατάστασης μετά το κώμα»
Ισπανία: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη σύγκρουση τρένων με τους 68 νεκρούς
First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
Μαδούρο: Σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης των ΗΠΑ
Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση
Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο, Ισπανία, με 68 νεκρούς και 80 τραυματίες.
  • Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη ζητούν ευθύνες και παραίτηση του υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στις εντολές του κέντρου ελέγχου και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.
  • Το τρένο της Renfe έλαβε άδεια να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, ενώ το τρένο της Iryo ήταν ακινητοποιημένο.
  • Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Οργή επικρατεί στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο, που στοίχισε τη ζωή σε 68 ανθρώπους και άφησε πίσω 80 τραυματίες. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών στη Μαδρίτη, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες, την ώρα που τα ηχητικά ντοκουμέντα από το κέντρο ελέγχου της Adif φέρνουν στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τις εντολές που δόθηκαν πριν από τη σύγκρουση.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο και τουλάχιστον 68 έχασαν τη ζωή τους

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο και τουλάχιστον 68 έχασαν τη ζωή τους

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η άδεια που φέρεται να δόθηκε στο τρένο της Renfe να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, ενώ ο συρμός της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένος στην ίδια γραμμή, καθώς και η λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Επεισόδια και αιτήματα για ευθύνες στη Μαδρίτη

Η αγανάκτηση για το δυστύχημα μεταφέρθηκε στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σαν Χουάν ντε λα Κρουζ, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Μεταφορών, απαιτώντας απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας.

 

 

Τη διαδήλωση διοργάνωσαν ακροδεξιές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Φάλαγγα (Falange) και η οργάνωση Revuelta, η οποία πρόσκειται στο κόμμα VOX. Κεντρικό αίτημα των συγκεντρωμένων ήταν η παραίτηση του υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.

Το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο που ήταν σταθμευμένο

Το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο που ήταν σταθμευμένο

Σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό, η ένταση διήρκεσε περίπου δύο ώρες, από τις 20:00. Διαδηλωτές πέταξαν φωτοβολίδες, κροτίδες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν γκλομπ και σπρέι πιπεριού, επιχειρώντας να απομακρύνουν το πλήθος από τους δρόμους.

 

 

Την ίδια ώρα, η έρευνα για το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ηχογραφημένες συνομιλίες και τις αποφάσεις του κέντρου ελέγχου να αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από σήμερα έως το Σάββατο. 

Η εντολή για κανονική ταχύτητα πριν από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με το ισπανικό δημόσιο δίκτυο RTVE και δημοσιεύματα της El País, το τρένο της Renfe έλαβε οδηγία να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, ενώ το τρένο της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 08:53 το πρωί, όταν ο συρμός της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρένου της Iryo. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταχύτητα του τρένου της Renfe έφτανε περίπου τα 190 χιλιόμετρα την ώρα.

 

 

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση να επιτραπεί η επανέναρξη της κυκλοφορίας χωρίς τους προβλεπόμενους περιορισμούς, καθώς υπήρχε κόκκινο σήμα που προειδοποιούσε για την παρουσία του ακινητοποιημένου συρμού.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς δόθηκε άδεια στον συρμό της Renfe να κινηθεί με κανονική ταχύτητα και γιατί δεν αποτράπηκε η προσέγγιση των δύο τρένων.

Στην Ισπανία ξεχειλίζει η οργή για τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία

Στην Ισπανία ξεχειλίζει η οργή για τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία

Τα ηχητικά ντοκουμέντα από το κέντρο ελέγχου

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συνομιλίες μεταξύ της μηχανοδηγού της Iryo και του κέντρου ελέγχου, όπως δημοσιοποιήθηκαν από την El País.

 

 

Σύμφωνα με το υλικό, η μηχανοδηγός ενημέρωσε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με το σύστημα LZB και ότι ο συρμός παρέμενε ακινητοποιημένος μπροστά στο σήμα εισόδου της Ούρντα.

Ο διάλογος, όπως παρατίθεται στο παρεχόμενο υλικό, έχει ως εξής:

Ελεγκτής: 6076, εδώ Ατότσα.

Μηχανοδηγός της Iryo: Καλησπέρα, το τρένο δεν μου επιτρέπει να κάνω επανεκκίνηση στο σύστημα LZB. Γι' αυτόν τον λόγο παραμένω ακινητοποιημένη στο σήμα εισόδου.

 

 

Ελεγκτής: Εντάξει. Ελήφθη. Εάν αντιμετωπίσετε και άλλο πρόβλημα καλέστε μας.

Μηχανοδηγός της Iryo: Εντάξει, θα σας ξανακαλέσω.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια καταγραφή, ακούγεται ο ελεγκτής να απευθύνεται στους συναδέλφους του:

Ελεγκτής: Σοβαρά τώρα, ρε φίλε. Το 6076 έχει προβλήματα με τον εξοπλισμό. Αυτός είναι με ένα meta 40 (δηλαδή χιλιόμετρα) μέχρι να μπορέσει να σταματήσει, μέχρι να σταματήσει.

Ερευνάται πώς ο συρμός της Renfe έλαβε άδεια να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να εφαρμοστεί ο περιορισμός που προβλέπεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος ασφαλείας

Ερευνάται πώς ο συρμός της Renfe έλαβε άδεια να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να εφαρμοστεί ο περιορισμός που προβλέπεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος ασφαλείας

Στο επίκεντρο βρίσκεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συρμός της Renfe έλαβε άδεια να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να εφαρμοστεί ο περιορισμός που προβλέπεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος ασφαλείας.

 

 

Συνομιλία που φέρεται να έγινε στις 08:41, κατά την πρώτη επικοινωνία της μηχανοδηγού με το κέντρο ελέγχου είχε ως εξής:

Μηχανοδηγός: Καλημέρα, Ατότσα. Παρουσιάστηκε απώλεια μετάδοσης ενώ κινούμουν με το σύστημα BZL. Το επόμενο [τρένο] πρέπει να κινηθεί στο 113 με ταχύτητα άνω των 200 [χλμ./ώρα]. Ωστόσο, δεν αποκαταστάθηκε η μετάδοση. Έχω ακινητοποιηθεί μπροστά στο σήμα εισόδου της Ούρντα.

Κέντρο ελέγχου: Εντάξει, μια στιγμή. Εδώ αναφέρεται το εξής για τον μηχανοδηγό του τρένου 6076: αποσυνδέστε το σύστημα και επανασυνδέστε το.

Μηχανοδηγός: Και επανασυνδέστε το.

Κέντρο ελέγχου: Συνεχίστε την πορεία σας υπό το καθεστώς λειτουργίας BFL, με κανονική ταχύτητα.

Μαδρίτη: Τα ερωτήματα για τα συστήματα ERTMS, ASFA και LZB

Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El Español, το σύστημα ERTMS, που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της ταχύτητας των τρένων, είχε ανατεθεί το 2021, αλλά δεν είχε τεθεί σε λειτουργία στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, παρά το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ενεργοποίηση τον Ιανουάριο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνομιλίες των μηχανοδηγών με το κέντρο ελέγχου

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνομιλίες των μηχανοδηγών με το κέντρο ελέγχου

Στη γραμμή λειτουργούσε το σύστημα ASFA, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για τις δικλίδες ασφαλείας που ήταν διαθέσιμες και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν μετά την τεχνική βλάβη.

Ο Όσκαρ Πουέντε ανέφερε ότι είχε προηγηθεί πρόβλημα στο σύστημα LZB, το οποίο οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα. Στη συνέχεια, το κέντρο ελέγχου ανέλαβε τη διαχείριση της κίνησης.

Μαδρίτη: Οι μαρτυρίες των επιζώντων από τα κατεστραμμένα βαγόνια

Την έκταση της καταστροφής περιέγραψαν επιβάτες που βρέθηκαν μέσα στα τρένα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο 62χρονος Σαλβαδόρ Αρίζα περιέγραψε τις προσπάθειες των επιβατών να εγκαταλείψουν το βαγόνι:

«Ήμουν πολύ κοντά στην πόρτα, αλλά (άλλοι επιβάτες) έσπαγαν τα παράθυρα για να μπορέσουν να βγουν. Κάποιοι άνθρωποι ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κινηθούν επειδή ήταν παγιδευμένοι ανάμεσα στα καθίσματα».

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών για τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών για τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων

Ο Ραφαέλ Μπαρσέλο δήλωσε ότι αισθάνθηκε τυχερός επειδή είχε σηκωθεί από τη θέση του για να πάρει καφέ.

«Τρώγαμε πρωινό, πίναμε καφέ όταν νιώσαμε μια πολύ δυνατή πρόσκρουση και εκτοξευτήκαμεστον αέρα», είπε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο διαθέσιμο υλικό, στο τρένο της Iryo επέβαιναν 147 άνθρωποι, ενώ στον συρμό της Renfe βρίσκονταν 397 επιβάτες. Ο απολογισμός ανήλθε σε 68 νεκρούς και 80 τραυματίες, εκ των οποίων 15 βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Μαδρίτη: Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η Renfe ανέφερε ότι ο συρμός της συνέχισε την πορεία του αφού έλαβε σχετική άδεια και στη συνέχεια συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο τρένο της Iryo.

«Το τρένο Renfe συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με τις οδηγίες και σημειώθηκε σύγκρουση. Η ακριβής ακολουθία των γεγονότων, οι συνθήκες κυκλοφορίας και οι συνθήκες της σύγκρουσης θα πρέπει να διαπιστωθούν από την έρευνα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα συντήρησης των σιδηροδρομικών υποδομών και επάρκειας των συστημάτων ασφαλείας. Τον Ιανουάριο του 2026 είχε σημειωθεί άλλο πολύνεκρο δυστύχημα στην Αδαμούθ της νότιας Ισπανίας, όταν συρμός της Iryo εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με τρένο της Renfe που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Ο απολογισμός εκείνης της τραγωδίας έφτασε τους 46 νεκρούς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΜΑΔΡΙΤΗ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ
 |
ΤΟΛΕΔΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεφάντωσε Στις Μπαχάμες Ο Βασιλιάς Κάρολος
Κοσμος
«Ξεφάντωσε» σε καρναβαλική παρέλαση στις Μπαχάμες ο βασιλιάς Κάρολος!
Στις ΗΠΑ ο Μπολσονάρου: Αυτοανακηρύχτηκε Πρόεδρος Βραζιλίας!
Κοσμος
Στις ΗΠΑ ο Μπολσονάρου: Αυτοανακηρύχτηκε πρόεδρος της Βραζιλίας!
Ισραήλ: Πολιτικό Αδιέξοδο Μετά Τις Εκλογές
Κοσμος
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά χωρίς πλειοψηφία
Ισπανία: Πώς Έγινε Η Σύγκρουση Τρένων - Δεκάδες Οι Νεκροί
Κοσμος
Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων - Ανθρώπινο λάθος βλέπουν οι Αρχές
Ισπανία: Σύγκρουση Τρένων Στο Τολέδο
Κοσμος
Τραγωδία Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο
Επίθεση Έξω Από Την Πρεσβεία Του Ισραήλ Στο Βελιγράδι
Κοσμος
Σερβία: Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι
εκλογές στο Ισραήλ
Κοσμος
Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ - Προηγείται ο Νετανιάχου έναντι του Άιζενκοτ
Εκλογές Ισραήλ: Θρίλερ Με Τα Exit Polls
Κοσμος
Εκλογές Ισραήλ: Θρίλερ με τα exit polls για Νετανιάχου - Άιζενκοτ
Οι 3 πιθανοί νικητές των εκλογών στο Ισραήλ και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Κοσμος
Εκλογές στο Ισραήλ: Πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα Ελλάδα και Τουρκία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top