Οργή επικρατεί στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο, που στοίχισε τη ζωή σε 68 ανθρώπους και άφησε πίσω 80 τραυματίες. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών στη Μαδρίτη, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες, την ώρα που τα ηχητικά ντοκουμέντα από το κέντρο ελέγχου της Adif φέρνουν στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τις εντολές που δόθηκαν πριν από τη σύγκρουση.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο και τουλάχιστον 68 έχασαν τη ζωή τους

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η άδεια που φέρεται να δόθηκε στο τρένο της Renfe να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, ενώ ο συρμός της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένος στην ίδια γραμμή, καθώς και η λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Επεισόδια και αιτήματα για ευθύνες στη Μαδρίτη

Η αγανάκτηση για το δυστύχημα μεταφέρθηκε στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σαν Χουάν ντε λα Κρουζ, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Μεταφορών, απαιτώντας απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας.

🚨🇪🇸Chaos in Madrid, Spain, as police attack thousands of protesters demanding justice for the 68 people killed in the train disaster. Pedro Sánchez sent police against his own people protesting outside the Transport Ministry after the horrific crash! Like Serbian students, Spaniards are demanding accountability, knowing that corruption led to this disaster. — Mario ZNA (@MarioBojic) October 28, 2026

Τη διαδήλωση διοργάνωσαν ακροδεξιές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Φάλαγγα (Falange) και η οργάνωση Revuelta, η οποία πρόσκειται στο κόμμα VOX. Κεντρικό αίτημα των συγκεντρωμένων ήταν η παραίτηση του υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.

Το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο που ήταν σταθμευμένο

Σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό, η ένταση διήρκεσε περίπου δύο ώρες, από τις 20:00. Διαδηλωτές πέταξαν φωτοβολίδες, κροτίδες και μπουκάλια προς τους αστυνομικούς, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν γκλομπ και σπρέι πιπεριού, επιχειρώντας να απομακρύνουν το πλήθος από τους δρόμους.

🚨🇪🇸 😲 ALERTE INFO - Madrid : la police charge des manifestants devant le ministère des Transports Des centaines de personnes, à l'appel notamment de la Phalange, réclamaient la démission du ministre Óscar Puente après la collision de Tolède (68 morts). 📹 Source : images filmées sur place #Madrid #Toledo #Urda — Pulse Monde (@PulseMonde) October 28, 2026

Την ίδια ώρα, η έρευνα για το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ηχογραφημένες συνομιλίες και τις αποφάσεις του κέντρου ελέγχου να αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος από σήμερα έως το Σάββατο.

Η εντολή για κανονική ταχύτητα πριν από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με το ισπανικό δημόσιο δίκτυο RTVE και δημοσιεύματα της El País, το τρένο της Renfe έλαβε οδηγία να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, ενώ το τρένο της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 08:53 το πρωί, όταν ο συρμός της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρένου της Iryo. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταχύτητα του τρένου της Renfe έφτανε περίπου τα 190 χιλιόμετρα την ώρα.

VIDEO | Grabaciones realizadas por los propios pasajeros muestran las escenas vividas a bordo tras la colisión de dos trenes en Urda, Toledo, en un accidente que deja, hasta el momento, 68 fallecidos y medio centenar de heridos. 📹 Imágenes cedidas por los pasajeros del tren https://t.co/DlDNSNvGZY — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση να επιτραπεί η επανέναρξη της κυκλοφορίας χωρίς τους προβλεπόμενους περιορισμούς, καθώς υπήρχε κόκκινο σήμα που προειδοποιούσε για την παρουσία του ακινητοποιημένου συρμού.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς δόθηκε άδεια στον συρμό της Renfe να κινηθεί με κανονική ταχύτητα και γιατί δεν αποτράπηκε η προσέγγιση των δύο τρένων.

Στην Ισπανία ξεχειλίζει η οργή για τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία

Τα ηχητικά ντοκουμέντα από το κέντρο ελέγχου

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συνομιλίες μεταξύ της μηχανοδηγού της Iryo και του κέντρου ελέγχου, όπως δημοσιοποιήθηκαν από την El País.

⚫️ La Guardia Civil comparte nuevas imágenes aéreas de la zona del accidente ferroviario donde han fallecido al menos 68 personas Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de al menos 68 personas y más de 179 heridos, según confirma Protección Civil — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2026

Σύμφωνα με το υλικό, η μηχανοδηγός ενημέρωσε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με το σύστημα LZB και ότι ο συρμός παρέμενε ακινητοποιημένος μπροστά στο σήμα εισόδου της Ούρντα.

Ο διάλογος, όπως παρατίθεται στο παρεχόμενο υλικό, έχει ως εξής:

Ελεγκτής: 6076, εδώ Ατότσα.

Μηχανοδηγός της Iryo: Καλησπέρα, το τρένο δεν μου επιτρέπει να κάνω επανεκκίνηση στο σύστημα LZB. Γι' αυτόν τον λόγο παραμένω ακινητοποιημένη στο σήμα εισόδου.

🇪🇸 The death toll from the catastrophic high-speed rail collision in Toledo, central Spain, has risen to 68, making it one of the country's worst rail disasters in decades. More than 100 people remain injured, with medical teams reporting several passengers in critical condition. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2026

Ελεγκτής: Εντάξει. Ελήφθη. Εάν αντιμετωπίσετε και άλλο πρόβλημα καλέστε μας.

Μηχανοδηγός της Iryo: Εντάξει, θα σας ξανακαλέσω.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια καταγραφή, ακούγεται ο ελεγκτής να απευθύνεται στους συναδέλφους του:

Ελεγκτής: Σοβαρά τώρα, ρε φίλε. Το 6076 έχει προβλήματα με τον εξοπλισμό. Αυτός είναι με ένα meta 40 (δηλαδή χιλιόμετρα) μέχρι να μπορέσει να σταματήσει, μέχρι να σταματήσει.

Ερευνάται πώς ο συρμός της Renfe έλαβε άδεια να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να εφαρμοστεί ο περιορισμός που προβλέπεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος ασφαλείας

Στο επίκεντρο βρίσκεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συρμός της Renfe έλαβε άδεια να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να εφαρμοστεί ο περιορισμός που προβλέπεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος ασφαλείας.

Heartbreaking images from Urda (Toledo) 💔 🇪🇸 The Guardia Civil's drone footage shows what's left of both trains, with identification teams still working at the scene. Two deadly crashes on the same Madrid–Sevilla line in 10 months. 68 comfirm dead. 🎥 Guardia Civil https://t.co/0h2fyYSsv4 — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) October 28, 2026

Συνομιλία που φέρεται να έγινε στις 08:41, κατά την πρώτη επικοινωνία της μηχανοδηγού με το κέντρο ελέγχου είχε ως εξής:

Μηχανοδηγός: Καλημέρα, Ατότσα. Παρουσιάστηκε απώλεια μετάδοσης ενώ κινούμουν με το σύστημα BZL. Το επόμενο [τρένο] πρέπει να κινηθεί στο 113 με ταχύτητα άνω των 200 [χλμ./ώρα]. Ωστόσο, δεν αποκαταστάθηκε η μετάδοση. Έχω ακινητοποιηθεί μπροστά στο σήμα εισόδου της Ούρντα.

Κέντρο ελέγχου: Εντάξει, μια στιγμή. Εδώ αναφέρεται το εξής για τον μηχανοδηγό του τρένου 6076: αποσυνδέστε το σύστημα και επανασυνδέστε το.

Μηχανοδηγός: Και επανασυνδέστε το.

Κέντρο ελέγχου: Συνεχίστε την πορεία σας υπό το καθεστώς λειτουργίας BFL, με κανονική ταχύτητα.

Μαδρίτη: Τα ερωτήματα για τα συστήματα ERTMS, ASFA και LZB

Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El Español, το σύστημα ERTMS, που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της ταχύτητας των τρένων, είχε ανατεθεί το 2021, αλλά δεν είχε τεθεί σε λειτουργία στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, παρά το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ενεργοποίηση τον Ιανουάριο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνομιλίες των μηχανοδηγών με το κέντρο ελέγχου

Στη γραμμή λειτουργούσε το σύστημα ASFA, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για τις δικλίδες ασφαλείας που ήταν διαθέσιμες και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν μετά την τεχνική βλάβη.

Ο Όσκαρ Πουέντε ανέφερε ότι είχε προηγηθεί πρόβλημα στο σύστημα LZB, το οποίο οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα. Στη συνέχεια, το κέντρο ελέγχου ανέλαβε τη διαχείριση της κίνησης.

Μαδρίτη: Οι μαρτυρίες των επιζώντων από τα κατεστραμμένα βαγόνια

Την έκταση της καταστροφής περιέγραψαν επιβάτες που βρέθηκαν μέσα στα τρένα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο 62χρονος Σαλβαδόρ Αρίζα περιέγραψε τις προσπάθειες των επιβατών να εγκαταλείψουν το βαγόνι:

«Ήμουν πολύ κοντά στην πόρτα, αλλά (άλλοι επιβάτες) έσπαγαν τα παράθυρα για να μπορέσουν να βγουν. Κάποιοι άνθρωποι ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κινηθούν επειδή ήταν παγιδευμένοι ανάμεσα στα καθίσματα».

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών για τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων

Ο Ραφαέλ Μπαρσέλο δήλωσε ότι αισθάνθηκε τυχερός επειδή είχε σηκωθεί από τη θέση του για να πάρει καφέ.

«Τρώγαμε πρωινό, πίναμε καφέ όταν νιώσαμε μια πολύ δυνατή πρόσκρουση και εκτοξευτήκαμεστον αέρα», είπε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο διαθέσιμο υλικό, στο τρένο της Iryo επέβαιναν 147 άνθρωποι, ενώ στον συρμό της Renfe βρίσκονταν 397 επιβάτες. Ο απολογισμός ανήλθε σε 68 νεκρούς και 80 τραυματίες, εκ των οποίων 15 βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Μαδρίτη: Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η Renfe ανέφερε ότι ο συρμός της συνέχισε την πορεία του αφού έλαβε σχετική άδεια και στη συνέχεια συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο τρένο της Iryo.

«Το τρένο Renfe συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με τις οδηγίες και σημειώθηκε σύγκρουση. Η ακριβής ακολουθία των γεγονότων, οι συνθήκες κυκλοφορίας και οι συνθήκες της σύγκρουσης θα πρέπει να διαπιστωθούν από την έρευνα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα συντήρησης των σιδηροδρομικών υποδομών και επάρκειας των συστημάτων ασφαλείας. Τον Ιανουάριο του 2026 είχε σημειωθεί άλλο πολύνεκρο δυστύχημα στην Αδαμούθ της νότιας Ισπανίας, όταν συρμός της Iryo εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με τρένο της Renfe που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Ο απολογισμός εκείνης της τραγωδίας έφτασε τους 46 νεκρούς.