Η συμμαχία του Μπενιαμίν Νετανιάχου προηγείται έναντι της αντιπολίτευσης μετά την καταμέτρηση περίπου των μισών ψήφων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ, την επομένη των βουλευτικών εκλογών στις οποίες διακυβεύεται η πολιτική επιβίωση του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Μετά την καταμέτρηση του 50,1% των ψήφων, το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του φαίνεται να εξασφαλίζουν 56 έδρες από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου, της Κνεσέτ, συγκριτικά με 49 για τη συμμαχία της αντιπολίτευσης και 15 για τα αραβικά κόμματα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου / AP

Τα μερικά αυτά αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν, καθώς πολλές δημοσκοπήσεις που έγιναν κατά την έξοδο των ψηφοφόρων από εκλογικά τμήματα εμφάνιζαν τις δύο παρατάξεις στήθος με στήθος και χωρίς αυτοδυναμία στο κοινοβούλιο.

Καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φθάνει τις 61 έδρες που απαιτούνται για αυτοδυναμία, παραμένει ασαφές για το ποιος θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η καταμέτρηση συνεχίζεται, με τη χώρα να βρίσκεται πιθανώς μπροστά σε εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κι ο αντίπαλός του Γκάντι Άιζενκοτ, δήλωσαν πάντως αμφότεροι έτοιμοι να σχηματίσουν κυβέρνηση, γεγονός που προοιωνίζεται σκληρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις.

O Γκάντι Άιζενκοτ / AP

Πρέπει να σχηματιστεί «ισχυρή κυβέρνηση της δεξιάς», τόνισε ο Νετανιάχου, καλώντας την «εβραϊκή και σιωνιστική πλειοψηφία» να «ενωθεί» και να κάνει νέα αρχή.

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε μπροστά στους υποστηρικτές του περί τις 03:00 για να εκφωνήσει σύντομη ομιλία.

Δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα έφεραν αρχικά τη συμμαχία της αντιπολίτευσης υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ να προηγείται με βραχεία κεφαλή αυτής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, όμως αργότερα μεταδόθηκαν άλλες που ήθελαν τις δυο πλευρές ισόπαλες, με 51 έδρες στην Κνέσετ η καθεμιά, μακριά από τον απαραίτητο αριθμό εδρών (61 από το σύνολο των 120 της ισραηλινής εθνικής αντιπροσωπείας) για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας και άρα της δυνατότητας σχηματισμού κυβέρνησης.

Η συμμετοχή των Ισραηλινών ήταν μαζική σε αυτή την ψηφοφορία, την πρώτη μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το ποσοστό συμμετοχής έφθασε το 77,7%, ήταν το υψηλότερο από το 1999.

Άνευ προηγουμένου άνοδος των αραβικών κομμάτων

Η άλλη σημαντική εξέλιξη της βραδιάς είναι η θεαματική άνοδος της δύναμης των δυο αραβικών «λιστών» (κομμάτων).

Το Ραμ (μετριοπαθείς ισλαμιστές) και η Ενοποιημένη Αραβική Λίστα (ριζοσπαστική αριστερά) επιβάλλονται πλέον ως δυνητικοί ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων, καθώς αναμένεται να έχουν 18 ως 19 έδρες στο νέο σώμα (έναντι 10 στο απερχόμενο κοινοβούλιο).

Το πολιτικό στρατόπεδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέστη «μεγάλη ήττα», έκρινε ο ηγέτης του Ραμ, ο Μανσούρ Αμπάς, δηλώνοντας έτοιμος να συνεργαστεί με τον Γκάντι Άιζενκοτ — αν και ο τελευταίος λέει πάντα πως δεν εξετάζει κάτι τέτοιο.

«Αποκλείεται ο σχηματισμός κυβέρνησης που θα υποστηρίζεται από τα αραβικά κόμματα», είπε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Τα κόμματα πλέον θα ριχτούν τις επόμενες εβδομάδες σε διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αναζητήσουν τρόπο να σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση.

Σε περίπτωση αποτυχίας, θα χρειαστεί νέα καταφυγή στις κάλπες — κάτι που απορρίπτεται από τον Άιζενκοτ.

«Εξάλειψη της απειλής» του Ιράν

Η εκλογική επιτροπή αναμενόταν να αρχίσει προοδευτικά να δημοσιοποιεί τα επίσημα αποτελέσματα τη νύχτα. Η διαδικασία μπορεί να κρατήσει κάποιες ημέρες.

Ο Νετανιάχου, τις τελευταίες ημέρες, επέσεισε για ακόμη μια φορά την απειλή του Ιράν στην ομιλία του.

«Το Ισραήλ έχει στα χέρια του ιστορική, μοναδική ευκαιρία με τον εταίρο μας τον πρόεδρο Τραμπ να εξαλείψει οριστικά την υπαρξιακή απειλή του Ιράν», τόνισε.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Άιζενκοτ τον προειδοποιούσε: «ούτε που να το σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς».

Ο πίνακας που σχηματίζει το εκλογικό αποτέλεσμα όπως μοιάζει να διαμορφώνεται μέχρι στιγμής αντανακλά την πόλωση στη χώρα, που εντάθηκε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι εκλογές διεξήχθησαν με φόντο εντεινόμενες διεθνείς επικρίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τη βία των εποίκων και την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη επί των ημερών της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ.



