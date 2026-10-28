Επίθεση εναντίον αστυνομικού σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη στη Σερβία, έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, με τον δράστη να πέφτει νεκρός, δήλωσε ο Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών, που έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».
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«Ένας ανήλικος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, αλλά που φέρεται να κατάγεται από την πόλη Σάμπατς, επιτέθηκε σε μέλος της χωροφυλακής με δύο μαχαίρια φωνάζοντας "Αλλάχου Άκμπαρ"», δήλωσε ο Ντάτσιτς, ανακοινώνοντας ότι ο συναγερμός για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο.
Ο αστυνομικός σκότωσε τον δράστη σε νόμιμη άμυνα, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από μαχαιριά κατά το περιστατικό, που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.