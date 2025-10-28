Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης. Επίσης, σήμερα είναι η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Μία από τις εκκλησιαστικές εορτές, με τις οποίες τιμώνται τα άμφια της Παναγίας. 

Σύμφωνα με μελέτη του διαπρεπούς ρώσου αγιολόγου Σεργίου, αρχιεπισκόπου Βλαδιμήρου (1898), σε συνδυασμό με τον βίο του Οσίου Ανδρέα του Σαλού, που γράφτηκε από τον πρεσβύτερο Νικηφόρο, η Παναγία εμφανίστηκε στο ναό των Βλαχερνών, κατά τη διάρκεια ολονύχτιας αγρυπνίας ενώπιον του Οσίου Ανδρέα και του ακολούθου του Επιφάνιου. 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Οκτωβρίου

Συνοδευόταν από πλήθος Αγίων, που έψαλλαν ύμνους και υποβασταζόταν από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Παναγία, αφού γονάτισε και προσευχήθηκε, έβγαλε από το κεφάλι της το μαφόριο, το άπλωσε ως Σκέπη επί του λαού και κατόπιν, αφού το ξαναφόρεσε, αποχώρησε από το ναό με τη συνοδεία της.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη συνεδρία της 17ης Οκτωβρίου 1952, κατόπιν πρότασης του αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, αποφάσισε τη μετάθεση της εορτής της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου στις 28 Οκτωβρίου, για να αποτελέσει τη θρησκευτική βάση της επετείου του «ΟΧΙ».

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Νεφέλη *
  • Βήλη, Βίλια
  • Ευνίκη, Ευνίκα
  • Πολύβιος
  • Πολυβία
  • Πολύνικος
  • Πολυνίκη
  • Προμηθέας
  • Σοφοκλής
  • Σοφόκλεια
  • Χρόνιος
  • Χρονία.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:46 και θα δύσει στις 18:31. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 44 λεπτά.

Σελήνη 6.2 ημερών

