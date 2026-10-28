Με τι καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις / Η πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου (27/10/2026)

Σε μια σειρά περιοχών της χώρας ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Οι περιοχές που ακυρώνονται οι παρελάσεις

Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες: Ματαιώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις, έπειτα από απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Κυκλάδες: Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ η απόφαση αφορά και τη συμμετοχή συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων.

Δωδεκάνησα: Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Εύβοια: Οι ακυρώσεις αφορούν τη Χαλκίδα, καθώς και τους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας και Σκύρου.

Ζαγορά – Μούρεσι: Δεν θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση λόγω των προβλέψεων για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Στη Χαλκίδα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο η παρέλαση του Λόχου Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού.

Όσον αφορά τη στρατιωτική παρέλαση στον Βόλο, η τελική απόφαση δεν είχε οριστικοποιηθεί, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένεται να αξιολογήσουν την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι στη Μαγνησία η απόφαση της Περιφέρειας αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις. Για τις υπόλοιπες επετειακές εκδηλώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.

Aκυρώσεις παρελάσεων στην Αττική

Στη ματαίωση της προγραμματισμένης παρέλασης προχώρησε η δημοτική αρχή του Αγίου Δημητρίου, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην Αττική.

Ακυρώνονται επίσης οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου σε Πεντέλη, Μαρούσι, Κηφισιά, Μελίσσια και Ηράκλειο Αττικής.

Επιδείνωση του καιρού

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).