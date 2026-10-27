Basketgate: Σε ποια φυλακή οδηγήθηκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι διαιτητές

Οι δικηγόροι τους θα προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τέσσερις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στο μπάσκετ κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.
  • Ο αρχιδιαιτητής Η.Κ. μεταφέρεται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Μαλανδρίνο.
  • Ο Ευάγγελος Λιόλιος κρατείται στις φυλακές Κορίνθου, ενώ ο συνεργάτης του Γ.Μ. στις φυλακές Χαλκίδας.
  • Ο πρώην διαιτητής Π.Π. βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, στην πτέρυγα Ζήτα.
  • Οι δικηγόροι τους θα προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στο μπάσκετ, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο αρχιδιαιτητής Η.Κ. θα μεταχθεί στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Μαλανδρίνο Φωκίδας.

Ο Ευάγγελος Λιόλιος, ο οποίος, κατά δήλωσή του, έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ανέσεις, βρίσκεται ήδη στις φυλακές Κορίνθου, χωριστά από τον συνεργάτη του, Γ.Μ., ο οποίος μεταφέρθηκε στις φυλακές Χαλκίδας.

Basketgate: Σε ποια φυλακή οδηγήθηκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι διαιτητές

Ο πρώην διαιτητής και δασάρχης Π.Π. βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στις φυλακές Κορυδαλλού, στην πτέρυγα Ζήτα, μαζί με τον γιατρό της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για τους υπόλοιπους είναι άγνωστο, προς ώρας, με ποιους άλλους θα βρίσκονται μέσα στα κελιά.

Μέχρι πριν από λίγες ώρες, πάντως, οι κατηγορούμενοι Λιόλιος και ο συνεργάτης του φέρονταν να είναι ψύχραιμοι και ήρεμοι. 

Οι δικηγόροι τους θα προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, προς το παρόν, μπάσκετ θα βλέπουν μόνο από τις τηλεοράσεις των φυλακών.

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