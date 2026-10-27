Βασιλική Ανδρίτσου: Η ζωή μετά τη μητρότητα και η μεγάλη απόφαση που πήρε

Η νέα καθημερινότητα και η γειτονιά της που άργησε να ανακαλύψει!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βασιλική Ανδρίτσου μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της μετά τη μητρότητα και τη νέα καθημερινότητα με την κόρη της.
  • Η ηθοποιός τόνισε ότι η ζωή της έχει αλλάξει ριζικά, με τις προτεραιότητές της να είναι πλέον διαφορετικές.
  • Αναφέρθηκε στη μαγική φάση ανάπτυξης του παιδιού της, που ξεκινά από τα έξι χρόνια.
  • Η απόφαση να περιορίσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις ήρθε φυσικά, ώστε να εξασφαλίσουν περισσότερο χρόνο με την κόρη τους.
  • Η Ανδρίτσου ανακάλυψε τη γειτονιά της στο Κουκάκι μέσα από τις βόλτες με το καρότσι.

Για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της, για τη νέα καθημερινότητα με την κόρη της αλλά και για την επιλογή να περιορίσει τους επαγγελματικούς της ρυθμούς μίλησε η Βασιλική Ανδρίτσου στην εκπομπή Studio στις 3 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

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Η ηθοποιός περιέγραψε πώς η δημιουργία οικογένειας άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της και τις προτεραιότητές της, εξηγώντας ότι η ζωή της σήμερα διαφέρει πλήρως από την περίοδο κατά την οποία ήταν αφοσιωμένη αποκλειστικά στη δουλειά.

Βασιλική Ανδρίτσου: Η ζωή μετά τη μητρότητα και η μεγάλη απόφαση που πήρε

«Με τη ζωή τώρα φυσικά δεν έχει καμία σχέση η ζωή τότε. Τότε ήμασταν, τρέχαμε από δω, από κει, μια χαρά. Δουλειά, ξενύχτια, ζωάρα. Και τώρα ζωάρα κάνουμε, αλλά είναι διαφορετική, πιο ουσιαστική» ανέφερε αρχικά, παρακολουθώντας παλαιότερα τηλεοπτικά της στιγμιότυπα.

Η μητρότητα και η καθημερινότητα με την κόρη της

Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στη φάση της ανάπτυξης του παιδιού της, εξηγώντας τι είναι αυτό που τη συγκινεί περισσότερο όσο μεγαλώνει η κόρη της.

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«Νομίζω ότι από τα έξι και μετά ξεκινάει μια φάση πάρα πολύ μαγική. Γιατί βλέπεις αυτό το παιδάκι, το μωράκι ας πούμε, που το είχες και το είχες συνέχεια πάνω σου ή δίπλα σου, να γίνεται άνθρωπος με διαφορετικές σκέψεις από εσένα, απόψεις. Βλέπεις ότι ακούει αυτά που λες κάπου αλλού σε ανύποπτο χρόνο και το πετάει σαν να το έχει ρουφήξει. Δεν ξέρω, είναι ζωάρα κι αυτό για μένα», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Βασιλική Ανδρίτσου: Η ζωή μετά τη μητρότητα και η μεγάλη απόφαση που πήρε

Όπως είπε, η αλλαγή δεν ήταν μερική, αλλά συνολική, τόσο σε προσωπικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με την ίδια να συγκρίνει τη σημερινή πραγματικότητα με τα χρόνια των συνεχών επαγγελματικών υποχρεώσεων.

«Για μένα είναι τόσο, ναι. Την έχω αλλάξει ριζικά και την καθημερινότητα έχω αλλάξει ριζικά. Δηλαδή πριν το παιδί δεν ζούσα ακριβώς, δηλαδή δούλευα. Δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εφτά στα εφτά. Δεν ήταν καταναγκαστικό καθόλου. Απλά δεν είχα άλλες υποχρεώσεις και δούλευα. Εφτά στα εφτά. Ήμουνα σίριαλ και θέατρο, που σημαίνει κανένα ρεπό. Πάρα πολύ ωραία ήταν και τότε και πολύ δημιουργικά και έχω κάνει πολλές ωραίες δουλειές και έχω περάσει καταπληκτικά. Τώρα είναι τελείως αλλιώς», συμπλήρωσε.

Βασιλική Ανδρίτσου: «Με τη γέννηση του παιδιού, κάναμε restart»

Η απόφαση να περιορίσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις

Η Βασιλική Ανδρίτσου ανέφερε ότι η απόφαση να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ήρθε φυσικά μέσα στην οικογένεια, καθώς η ίδια και ο σύζυγός της κατέληξαν πως έπρεπε να εξασφαλίσουν περισσότερο χρόνο με το παιδί τους.

«Ήρθε μόνο του σαν σκέψη, δηλαδή σαν απόφαση. Δηλαδή σχεδόν κοιταχτήκαμε με τον άντρα μου στα μάτια. Κάπως έτσι. Δεν το είχαμε συζητήσει. Ήταν μονόδρομος ότι θα γίνει έτσι. Γιατί αν δεν γίνει έτσι με τη δουλειά που έχω, που έχουμε, δεν θα τη βλέπαμε. Δεν θα την έβλεπα. Δεν είναι ότι είμαι σε ένα γραφείο και τρεις η ώρα τελειώνω. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ», σημείωσε.

Το Κουκάκι και η νέα σχέση με τη γειτονιά της

«Εγώ το Κουκάκι, ας πούμε, δεν το ήξερα. Το Κουκάκι που μένω. Έμενα πόσα χρόνια στο Κουκάκι. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τίποτα. Ήξερα μόνο να πηγαίνω στο σπίτι μου και εκεί τα μαγαζάκια από κάτω που ψώνιζα για το σπίτι. Όταν πήγα πρώτη φορά βόλτα με το καρότσι, θυμάμαι ένα μονοπάτι και να λέω στον Αντώνη “Καλέ κοίτα, έχουμε κι αυτό. Καλέ κοίτα γειτονιά!”. Δεν ήξερα τη γειτονιά μου», περιέγραψε η Βασιλική Ανδρίτσου.

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