Βασ. Ανδρίτσου: «Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου»

Όσα αποκάλυψε η ταλαντούχα ηθοποιός σε νέα της συνέντευξη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βασιλική Ανδρίτσου μίλησε για τη μητρότητα και την ψυχολογική διαχείριση σε συνέντευξή της.
  • Δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά μιλάει δυνατά με τον εαυτό της για να ρυθμίζει τα συναισθήματά της.
  • Η μητρότητα της έχει προσφέρει μεγαλύτερη υπομονή και αλλαγές στην καθημερινότητά της.
  • Δίνει μικρή σημασία στην εμφάνισή της, προτιμώντας άνετα ρούχα.
  • Έγινε μητέρα στα 46 της χρόνια και έχει μια 7χρονη κόρη με τον σύζυγό της.

Η Βασιλική Ανδρίτσου μίλησε στο Happy Day το πρωί της Τρίτης, κι αναφέρθηκε στη σχέση με τον εαυτό της, στη μητρότητα, στην καθημερινότητά της και στα επαγγελματικά της. Η συνέντευξη δόθηκε στην Όλγα Λαφαζάνη και στην κάμερα της εκπομπής, με αφορμή τη θεατρική παράσταση Η Παναγία των Παρισίων

Βασιλική Ανδρίτσου: «Με τη γέννηση του παιδιού, κάναμε restart»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο που διαχειρίζεται όσα την απασχολούν ψυχολογικά. Όπως εξήγησε ότι δεν έχει κάνει η ίδια ψυχοθεραπεία, παρότι αναγνωρίζει τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης, και περιέγραψε μια προσωπική πρακτική που, όπως είπε, τη βοηθά να ρυθμίζει τα συναισθήματά της.

Βασ. Ανδρίτσου: «Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου»

Η Βασιλική Ανδρίτσου για τη μητρότητα και την ψυχολογική διαχείριση

Η ηθοποιός στάθηκε στις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της, λέγοντας ότι την οδήγησε σε μεγαλύτερη υπομονή. Όπως ανέφερε: «Η υπομονή για εμένα παλιά δεν υπήρχε, ήταν ελάχιστη. Όταν γίνεσαι μητέρα, δεν έχεις άλλη επιλογή, δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα γίνει σωστά η δουλειά. Σίγουρα κάποιος θα πάει ψυχολόγο 100%. Έχω χρειαστεί τη βοήθεια του ψυχολόγου, είναι μέσα στην καθημερινότητα πια, όπως είναι και ο παθολόγος. Σε προσωπικό επίπεδο δεν το έχω κάνει, η διαδικασία του να καθίσω και να μιλήσω, δε μου είναι εύκολη. Μιλάω όμως μόνη μου. Μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου, νομίζω λέγεται “αυτολαλιά”, αυτορυθμίζεις τα συναισθήματά σου». 

Βασιλική Ανδρίτσου: Αποκάλυψε πότε συμπεριφέρθηκε με έπαρση

Όσα αποκάλυψε για την καθημερινότητά της

Η Βασιλική Ανδρίτσου αποκάλυψε ότι αυτή η συνήθεια τη συνοδεύει ακόμη και όταν βρίσκεται εκτός σπιτιού. Όπως είπε: «Μπορεί αν με απασχολεί κάτι και είμαι στον δρόμο, να βγάλω το κινητό και να κάνω ότι μιλάω, για να μου βγει από μέσα μου».

Βασ. Ανδρίτσου: «Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου»

Αναφέρθηκε ακόμη στην εικόνα και στο πόση σημασία δίνει στην εμφάνισή της. Η ίδια δήλωσε: «Δε με απασχολεί η εικόνα μου, μηδέν. Επειδή με είδαν τώρα βαμμένη στη γειτονιά, είπαν όλοι “ουάου”. Δεν με νοιάζει. Θα βάλω μία φόρμα με ένα t-shirt ή ένα φούτερ και θα βγω. Στην 7χρονη κόρη μου αρέσει να κάνει συνδυασμούς στα ρούχα, μου λέει “εσύ δεν έχεις στυλ”. Το να προσέξω το πρόσωπό μου το βράδυ ναι. Τα τακούνια τα έχω κόψει εδώ και χρόνια».

Βασιλική Ανδρίτσου: Ξεκίνησε τις διακοπές με τον σύζυγο και την κορούλα της

Η αναφορά στην κόρη της συνδέεται και με τη δημόσια εικόνα που έχει διαμορφώσει γύρω από τη μητρότητα. Η Βασιλική Ανδρίτσου έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι έγινε μητέρα στα 46 της χρόνια. Μαζί με τον σύζυγό της, Νίκο Συμεωνίδη, έχουν αποκτήσει μία κόρη, η οποία σήμερα είναι 7 ετών.

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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ
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