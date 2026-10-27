Ηρώ Πεκτέση: Στο baby shower με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν γεννήσει

Τα ενσταντανέ από το πάρτι που διοργανώθηκε για τον ερχομό του μωρού

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε η Ηρώ Πεκτέση σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηρώ Πεκτέση περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, και πρόσφατα γιόρτασαν το baby shower τους.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο μαγαζί του Νεκτάριου στο Ψυχικό, με πράσινη και χρυσή διακόσμηση.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι περιμένουν αγόρι και ο Νεκτάριος έχει ήδη δύο κόρες από προηγούμενο γάμο.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι και έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ ο Νεκτάριος έχει προτείνει γάμο.
  • Η Ηρώ εκφράζει θαυμασμό για την πατρική παρουσία του Νεκτάριου στα παιδιά του.

Η Ηρώ Πεκτέση βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού και μοιράζεται στιγμές από μια ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής της. Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή σε ευρύτερο κοινό μέσα από τη σειρά Άγιος Έρωτας, φωτογραφήθηκε με τον σύντροφό της Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν φέρουν στον κόσμο τον γιο τους.

Ηρώ Πεκτέση: Στο baby shower με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν γεννήσει

Το νέο στιγμιότυπο προέρχεται από το baby shower που διοργανώθηκε για τον ερχομό του μωρού, παρουσία αγαπημένων της προσώπων. Η εκδήλωση έγινε στο μαγαζί του Νεκτάριου Νικολόπουλου, στο Ψυχικό, με τη διακόσμηση να κινείται σε πράσινους και χρυσούς τόνους.

Πεκτέση: Η φωτογραφία λίγο πριν γεννήσει και το όλο νόημα μήνυμα της

Baby shower στο Ψυχικό πριν από τον ερχομό του μωρού

Για την περίσταση, επέλεξε τζιν παντελόνι και μπορντό δαντελένιο τοπ, αφήνοντας εμφανή την κοιλιά της. Οι φίλες της την στόλισαν με λαμπερά στρας, δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στη γιορτή.

Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχαν και τα γράμματα που έγραψαν οι καλεσμένες για το μωρό. Πρόκειται για ευχές και προσωπικά μηνύματα, τα οποία θα διαβάσει σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του.

Η ανάρτηση της Ηρώς Πεκτέση

Περιμένει αγοράκι με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο

Η ηθοποιός είχε μιλήσει πρόσφατα στη Super Κατερίνα για την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι περιμένει αγόρι. Όπως είχε αναφέρει, ο Νεκτάριος Νικολόπουλος είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ενώ έχει ήδη δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα.

Ηρώ Πεκτέση: Στο baby shower με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο λίγο πριν γεννήσει

Στην ίδια τηλεοπτική εμφάνιση είχε περιγράψει τόσο την πορεία της εγκυμοσύνης της όσο και την απόφαση του ζευγαριού να κρατήσει αρχικά την είδηση σε στενό κύκλο, όσο εκείνη συνέχιζε κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωριμία και η σχέση τους

Η Ηρώ Πεκτέση είχε περιγράψει με λεπτομέρειες πώς ξεκίνησε η σχέση τους, λέγοντας: «Γνωριστήκαμε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Νεκτάριο. Πολύ γρήγορα… Νομίζω ότι προτιμώ τα συμπυκνωμένα πράγματα και ότι αν κάτι λειτουργεί το καταλαβαίνω, οπότε μπαίνω σε αυτό. Ναι έχουμε μια ωραία τρέλα. Νομίζω ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Εγώ τον ήξερα. Εκείνος δε με θυμόταν. Δηλαδή εγώ πηγαίνω στο μαγαζί πάρα πολλά χρόνια. Έλεγα ωραίος αυτός ο ψηλός. Αλλά ποτέ δεν είχαμε έρθει, ας πούμε, σε επικοινωνία και έγινε μετά. Μετά μας γνώρισε μια κοινή μας φίλη. Το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στην Πάτμο και επειδή ένα βράδυ δεν είχαμε πού να μείνουμε, δηλαδή φτάναμε 17 του μήνα και είχαμε δωμάτιο από 18 και ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε πουθενά δωμάτιο και είπε ο Νεκτάριος θα σας φιλοξενήσω εγώ. Και μπήκαμε στο σπίτι και με είδε και τον είδα και αυτό…».

Νεκτάριος Νικολόπουλος: Παραδέχτηκε τη σχέση του με την Ηρώ Πεκτέση

Η ίδια είχε αναφερθεί και στο γεγονός ότι ο σύντροφός της είχε ήδη αποκτήσει οικογένεια, εξηγώντας πώς το διαχειρίστηκε στην αρχή της σχέσης τους. Όπως είπε: «Με προβλημάτισε (που είχε ήδη δημιουργήσει οικογένεια), αλλά επειδή έβλεπα πόσο καλός μπαμπάς είναι, που παρόλο που τρέχει και εκείνος πολύ με τις δουλειές του και είναι πολύ δραστήριος, έβλεπα πόσο παρών είναι στα παιδιά του και πόσο εκεί, που ταυτόχρονα ξέρεις, το θαύμαζα αυτό. Μου άρεσε που ήταν…. Δηλαδή είχε περάσει ένα τεστ ότι είναι καλός μπαμπάς, ξέρεις. Έχω πολύ καλή σχέση με τις κόρες του. Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Δεν έχουμε παντρευτεί. Σιγά-σιγά θα γίνει κι αυτό. Μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν του έχω απαντήσει ακόμα. Φοράω το δακτυλίδι, αλλά δεν του έχω απαντήσει»

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