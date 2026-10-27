Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 27/10/2026 στο Star, ο Δημήτρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο Δημήτρης προσπάθησε να βρει τα συνώνυμα, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του.

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