Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα συνώνυμα που δυσκόλεψαν τον Δημήτρη;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 27/10/2026, ο Δημήτρης έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν "Συνώνυμα".
  • Τα γράμματα που εμφανίστηκαν ήταν Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Δημήτρης επέλεξε τα γράμματα Ρ, Κ, Μ και το φωνήεν Ι.
  • Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να βρει τα σωστά συνώνυμα.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 27/10/2026 στο Star, ο Δημήτρης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα συνώνυμα που δυσκόλεψαν τον Δημήτρη;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα συνώνυμα που δυσκόλεψαν τον Δημήτρη;

Ο Δημήτρης προσπάθησε να βρει τα συνώνυμα, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του.

Τροχός της Τύχης: Έλυσε ο παίκτης τον γρίφο «Στο πλοίο»;

Εσένα πάει κάπου το μυαλό σου; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

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