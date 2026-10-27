Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες στο Novacinema

Άρωμα Ελλάδας και αφιέρωμα σε International Day for Elimination of Violence

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Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες στο Novacinema
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Ο Νοέμβριος έρχεται να προσφέρει μοναδικό κινηματογραφικό θέαμα στη Nova TV μέσα από τα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις μεγάλες πρεμιέρες «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «Hamnet», «The Housemaid», «Sentimental Value», τη νέα σειρά «Dig» με άρωμα Ελλάδας και special αφιερώματα σε Emma Stone &  International Day for the Elimination of Violence.

Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες στο Novacinema

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 φέρνει ταινίες που θα καθηλώσουν τους σινεφίλ τις Κυριακές του Νοεμβρίου στις 22:00. Την 1η Νοεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα η δραματική ταινία «Sentimental Value» που απέσπασε το Oscar Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας με τους Stellan Skarsgard (κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του), Renate Reinsve, Elle Fanning, Lena Endre και σκηνοθεσία του Joachim Trier. Στις 8 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η ρομαντική ταινία «Hamnet» (Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Best Motion Picture» και 8 υποψηφιότητες για Oscar) με τους Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn και σκηνοθεσία της Chloe Zhao.

To blockbuster «The Housemaid» έρχεται να καθηλώσει στις 15 Νοεμβρίου με τους Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Michele Morrone και σκηνοθεσία του Paul Feig. Η κωμωδία επιστημονικής φαντασίας «Bugonia» του Γιώργου Λανθίμου, υποψήφια ταινία για 4 Oscar, κάνει μεγάλη πρεμιέρα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου (29/11) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών την αληθινή ιστορία «Roofman» με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stanfield σε σκηνοθεσία του Derek Cianfrance.

Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες στο Novacinema

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι «King Ivory» (7/11), «Guns Up» (14/11), «Class Reunion» (21/11), Absence of Eden» (28/11) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «June & John» (3/11), «The Dreams» (10/11), «Dog 51» (17/11), «The Voice of Hind Rajab» (24/11). Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Mechanic: Resurrection» (5/11), «Change-Up» (12/11), «Oblivion» (19/11), «Tully» (26/11).
   
Ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema» κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Grafted»-6/11, «Alpha»-20/11), με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (με τις ταινίες μεταξύ άλλων «The Adventures of Tintin» -7/11, «Jumanji: Welcome to the Jungle»-14/11). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με την πρεμιέρα «Urchin»-18/11) καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (όπου θα προβληθούν μεταξύ άλλων οι ταινίες «Blue Lagoon»-15/11, «A Countess from Hong Kong»-22/11). 
  
Ο Νοέμβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα για την Emma Stone με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia». Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα μεταδίδoνται back to back 2 ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν στις 5/11 τις ταινίες «Easy A» & «Eddington», στις 12/11 «LaLa Land» & «Magic in the Moonlight», στις 19/11 «Irrational Man» & «Easy A» και στις 26/11 «Bugonia» & «LaLa Land».

Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες στο Novacinema
 
Παράλληλα, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα ακόμη αφιέρωμα μέσα στον Νοέμβριο στα κανάλια Novacinema, στο πλαίσιο της «International Day for the Elimination of Violence» (25/11) από τις 20:00 μέχρι τα αργά τα μεσάνυχτα με back to back τις ταινίες «A Thousand Acres», «Promising Young Woman» και «Sorry, Baby». 
   
Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4 πρεμιέρες νέων σειρών και νέων σεζόν! Από την Τρίτη 10/11 και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της ρομαντικής δραματικής σειράς «Outlander: Blood of my Blood» με τον Jamie Roy, ενώ από την Τετάρτη 11/11 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «Irish Blood» με την Alicia Silverstone. Από την Πέμπτη 12/11 και κάθε Πέμπτη στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της αστυνομικής σειράς «The Rainmaker» με τον Milo Callaghan, ενώ από το Σάββατο 14/11 και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα μεταδίδεται η 2η σεζόν της αστυνομικής σειράς μυστηρίου «High Country» με την Leah Purcell.  

Από την Παρασκευή 27/11 και κάθε Παρασκευή στις 22:00 έρχεται η νέα σειρά «Dig» με φόντο την Ελλάδα και τους Amy Poehier, Hugh Laurie στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Παράλληλα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Gomorrah The Origins» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 30/11), «The Five Star Weekend» (μέχρι 3/11), «Ted season 2» (μέχρι 4/11), «NCIS season 24» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «The Audacity» (μέχρι 5/11), «The Paper season 2» (κάθε Παρασκευή μέχρι 20/11), «The Undeclared War» (μέχρι 7/11), «Law & Order ’21 season 26» (κάθε Κυριακή στις 22:00).

Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες στο Novacinema
  
Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή τα ντοκιμαντέρ «I am Jackie O» (10/11) και «A Woman at the Head of Dior» (17/11). Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με τον 14ο κύκλο, ενώ από κάθε Σαββατοκύριακο στις 21:30 μεταδίδεται η 21η σεζόν του «America's Got Talent». 

Nova TV: Καθηλωτικός Νοέμβριος με τις μεγάλες πρεμιέρες στο Novacinema

Στην πλατφόρμα Nova TV οι συνδρομητές θα απολαύσουν Box Sets Premiers με τις σειρές «Best Interests», «Cold Summer», «Ramy» καθώς και ένα αφιέρωμα στην Emma Stone. 

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Νοεμβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.
 

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