H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

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Αθλητικα
H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια
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Η ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα Α.Ε. υποδέχεται το κοινό στη Λεωφόρο Κηφισίας 6-8, σε έναν σύγχρονο χώρο στο Μαρούσι, αφιερωμένο στην εμπειρία Renault, επεκτείνοντας το δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων της Grand Automotive Hellas, επίσημου εισαγωγέα Renault & Dacia στην Ελλάδα. 

Η Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας Renault & Dacia στην Ελλάδα, συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, ενισχύοντας την παρουσία της Renault στα Βόρεια Προάστια. Μετά την ένταξη της ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα στο δίκτυο Renault και Dacia και τη λειτουργία της κάθετης μονάδας της στον Γέρακα, η συνεργασία αποκτά ένα ακόμη σημείο επαφής με το κοινό: το νέο κατάστημα της εταιρείας στη Λεωφόρο Κηφισίας 6-8, στο Μαρούσι.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Η επιλογή της τοποθεσίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Απέναντι από το Golden Hall, σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς άξονες της Αθήνας, το νέο κατάστημα φέρνει τη Renault πιο κοντά στους ιδιώτες οδηγούς των Βορείων Προαστίων, αλλά και στις επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις για τις ανάγκες μετακίνησης και τους στόλους τους. Άλλωστε, η ανανεωμένη γκάμα της Renault —από τα ηλεκτρικά Renault 5, Twingo και 4 E-Tech electric έως τα full hybrid Clio, Captur, Symbioz, Austral και Rafale— προσφέρει πολλές αφορμές για μια επίσκεψη στο νέο κατάστημα.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Το νέο κατάστημα λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2026 και εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 700 τ.μ. με 350 τ.μ. στο ισόγειο και ισόποσο χώρο στο υπόγειο, ενώ προσφέρει εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα στάθμευσης. Στο ισόγειο, ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, σχεδιασμένος σύμφωνα με τη νέα εταιρική ταυτότητα της Renault, φιλοξενεί περισσότερα από δέκα αυτοκίνητα από την γκάμα Renault. Στο υπόγειο θα διατίθενται επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ενώ τρεις εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν προσωπικά κάθε επισκέπτη.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Πίσω από τη νέα αυτή επένδυση βρίσκεται μια εταιρεία με μακρά διαδρομή στον χώρο του αυτοκινήτου. Οι ρίζες της ΕΚΚΑ φτάνουν στο 1929, ενώ η ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997. Από τις αρχές του 2026 αποτελεί μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών Renault και Dacia, διαθέτοντας σύγχρονη κάθετη μονάδα στη Λεωφόρο Μαραθώνος 169, στο Γέρακα.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Έτσι, η εμπειρία του πελάτη Renault στο νέο κατάστημα του Αμαρουσίου, δεν σταματά στην επιλογή αυτοκινήτου. Η κεντρική εγκατάσταση της ΕΚΚΑ στον Γέρακα υποστηρίζει τις ανάγκες εξυπηρέτησης μετά την πώληση, ενώ η υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης αυτοκινήτου (pick-up & delivery) προσφέρει επιπλέον ευκολία για το service.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα Α.Ε., κ. Νικόλαος Ιωάννου, δήλωσε: «Από το 1997 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 60.000 πελάτες στην Αττική μάς έχουν εμπιστευτεί. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι για εμάς η μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά και το κίνητρο να συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Το νέο μας κατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισίας είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στη συνεργασία μας με τη Renault, στις προοπτικές της ανανεωμένης γκάμας της και, κυρίως, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας».

Με το νέο σημείο πωλήσεων στο Μαρούσι, η Grand Automotive Hellas ενδυναμώνει μια ήδη δυναμική συνεργασία και δίνει σε ακόμη περισσότερους οδηγούς την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Renault από κοντά, σε μια κομβική περιοχή της Αττικής.Ευχόμαστε στην ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα καλή συνέχεια στο έργο της και καλές πωλήσεις.
 

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