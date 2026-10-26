Ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα πραγματοποίησε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Ο 35χρονος Έλληνας αθλητής μετρά πλέον πέντε μετάλλια στη «συλλογή» του, αφού έχει ήδη κατακτήσει τρεις πρώτες θέσεις και τρία χρυσά μετάλλια (2015, 2017, 2018), καθώς και ένα αργυρό (2023) σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

Φέτος, στο Ρότερνταμ αναδείχθηκε νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους, με βαθμολογία 14.333 - καθώς ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτενμπεργκ, κάτοχος του τίτλου από το 2025, απουσίαζε, λόγω τραυματισμού. Στην κορυφή ανέβηκε ο Σινγκγιού Λαν, με τον Κινέζο αθλητή να βαθμολογείται με 14.766, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με τελική βαθμολογία 14.233.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μοιράστηκε στα social media την επιτυχία του, χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή του, αλλά και την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να έρθει το τελικό αποτέλεσμα. Όπως αποκάλυψε, διαγωνίστηκε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, λόγω μίας ίωσης που τον ταλαιπωρούσε.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης «έσφιξε» τα δόντια και διαγωνίστηκε με υψηλό πυρετό, με τη θέληση, την αποφασιστικότητα και το ταλέντο να κερδίζουν! Στην ανάρτησή του δεν παρέλειψε να αφήσει ένα «ηχηρό» μήνυμα, γράφοντας: «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».

Όπως έγραψε αναλυτικά στη δημοσίευσή του ο Λευτέρης Πετρούνιας: «Δεν έχω λόγια! Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο. Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.

Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου. Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!

Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».

Σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της καριέρας του, ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, και τις δύο κόρες τους, Σοφία και Λένια, οι οποίες ταξίδεψαν στην Ολλανδία για να τον στηρίξουν από κοντά.

Όπως έγραψε η Βασιλική Μιλούση στον προσωπικό λογαρισμό της στα social media για τη διάκριση του συζύγου της: «Aχ! αυτές οι στιγμές! Για αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου κάθε φορά, για το γέλιο, το άγχος, την αγωνία,τη δυσκολία της προηγούμενης μέρας,την αγκαλιά που θα σε κάνει να ξεχαστείς,στο χαμογελο που θα σου δώσει δύναμη,για τα ματάκια που θα σε κοιτάξουν με θαυμασμό και αγωνία, για τη στιγμή της προσπάθειας,για τη φωνή που θα ακούσεις πριν ανέβεις,για τον άνθρωπο που δεν σταματά να προσπαθεί και να κάνει αυτό που αγαπά,για το παράδειγμα θάρρους και πίστης που δίνεις σε όλους μας,για όλα αυτά και άλλα τόσα,

Σ' ευχαριστούμε μπαμπά, σ' ευχαριστώ αγάπη μου».

Οι συμμετοχές του Λευτέρη Πετρούνια στο θεσμό:

Λονδίνο 2009 – 13ος

Αμβέρσα 2013 – 9ος

Νανίνγκ 2014 – 6ος

Γλασκώβη 2015 – 1ος

Μόντρεαλ 2017 – 1ος

Ντόχα 2018 – 1ος

Στουτγκάρδη 2019 – 4ος

Αμβέρσα 2023 – 2ος

Τζακάρτα 2025 – 5ος

Ρότερνταμ 2026 – 2ος