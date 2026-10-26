Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν τη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, έντονα φαινόμενα αναμένονται σήμερα, Δευτέρα και αύριο, Τρίτη, σε αρκετές περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η ανησυχία εντείνεται μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις το βράδυ της Κυριακής σε Μάνδρα, Γλυφάδα και άλλες περιοχές της Αττικής. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην Τετάρτη, ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς οι βροχές ενδέχεται να επηρεάσουν τις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Τετάρτη, με πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους ανέμους που στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Κακοκαιρία: Πού θα χτυπήσουν οι καταιγίδες σήμερα

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα, Δευτέρα, στις εξής περιοχές:

Ανατολική Στερεά: Κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία έως τις πρωινές ώρες.

Αττική: Έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Θεσσαλία: Στη Μαγνησία και τη Λάρισα έως τις βραδινές ώρες.

Εύβοια και Σποράδες: Ισχυρά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δωδεκάνησα: Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Από το μεσημέρι.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το meteo.gr, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται κατά τόπους ασθενέστερες βροχοπτώσεις.

Αττική: Νέες καταιγίδες μετά τα προβλήματα σε Μάνδρα και Γλυφάδα

Σε αυξημένη επιφυλακή χρειάζεται να βρίσκονται οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει δύο περιόδους ισχυρών φαινομένων σήμερα∙ μία έως το μεσημέρι και μία δεύτερη κατά τις βραδινές ώρες.

Η νέα επιδείνωση έρχεται μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της Κυριακής, οι οποίες προκάλεσαν προβλήματα σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τη Μάνδρα και τη Γλυφάδα, όπου δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ έντονη βροχόπτωση καταγράφηκε επίσης στον Πειραιά, στη Βούλα, στη Βάρη, στην Ανάβυσσο, στο Ελληνικό και στο Λαύριο.

Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Βασιλέως Παύλου έως την πλατεία Κρήτης, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν το βράδυ.

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 8 μποφόρ

Η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να φτάσουν τους 25 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και κυρίως από ανατολικές έως βορειοανατολικές στα ανατολικά, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στα πελάγη θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 με 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, χωρίς η περιοχή να περιλαμβάνεται στις ζώνες ισχυρών φαινομένων του έκτακτου δελτίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη

Η κακοκαιρία θα επιμείνει και αύριο, Τρίτη, κυρίως στην ανατολική και νησιωτική χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.

Στη Θεσσαλία, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη Μαγνησία και τη Λάρισα από τις βραδινές ώρες.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση. Οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο θα απαιτήσουν επίσης προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Καιρός 28η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τις παρελάσεις

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, καθώς η κακοκαιρία ενδέχεται να επηρεάσει τις προγραμματισμένες παρελάσεις σε ορισμένες περιοχές.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία του meteo.gr, τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρούν σταδιακά, χωρίς όμως να αποκλείεται η συνέχιση των βροχοπτώσεων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα βροχής τις πρωινές ώρες, όταν πραγματοποιούνται οι μαθητικές παρελάσεις. Η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία των ατμοσφαιρικών διαταραχών και θα αποσαφηνιστεί με τις νεότερες προγνώσεις.

Στη Θεσσαλονίκη, οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις είναι πιο ευνοϊκές, με γενικά καλύτερες καιρικές συνθήκες και χωρίς να προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ένδειξη σημαντικών φαινομένων. Ωστόσο, η θερμοκρασία αναμένεται να είναι χαμηλότερη και οι άνεμοι αισθητοί.

Μεγαλύτερη πιθανότητα βροχοπτώσεων εμφανίζουν, σύμφωνα με τις γενικές προγνώσεις, περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, των Σποράδων, της ανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων. Σύμφωνα με το παρεχόμενο υλικό, η Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει τις περιφέρειες, τους δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ η Πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν υδρορροές και λούκια και να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα, χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Οι οδηγοί θα πρέπει να αποφεύγουν σημεία με συσσώρευση νερού και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις της Τροχαίας, της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας.