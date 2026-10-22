Αλλάζει ο καιρός: Bαρομετρικό χαμηλό φέρνει καταιγίδες και κρύο

Πότε ξεκινά η νέα κακοκαιρία - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

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Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
H πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές, ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.  

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ήδη από την Παρασκευή, λίγες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται και καταιγίδες έως τις πρώτες μεσημβρινές ώρες. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το Σάββατο αναμένεται να είναι μια πιο ήπια ημέρα, με σταδιακή επικράτηση βοριάδων. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, όπως και η υγρασία Ωστόσο, από το Ιόνιο θα αρχίσει να πλησιάζει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. 

Η αλλαγή θα γίνει αισθητή από την Κυριακή, όταν το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν ανατολικότερα, ενώ προς το βράδυ της Κυριακής ενδέχεται να επηρεαστεί και η Αττική. 

Από τη Δευτέρα, η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί, κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Στο επίκεντρο εκτιμάται ότι θα βρεθούν περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου, με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Κρήτη, η Ρόδος, η Εύβοια και οι Σποράδες, οι οποίες έχουν ήδη επηρεαστεί από προηγούμενα κύματα κακοκαιρίας. 

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 22/10 

Σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ αυξημένη θα είναι και η υγρασία, καθώς θερμότερες και πιο υγρές αέριες μάζες μεταφέρονται από τη Βόρεια Αφρική και τη νότια Ιταλία. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα δώσουν ασθενείς βροχές. 

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. 

Τοπικές βροχές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας.  

Οι νοτιάδες θα επικρατήσουν, κρατώντας τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες θα κυμανθούν περίπου στους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ νοτιότερα θα φτάσουν τους 16 με 18 βαθμούς. 

Το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 25 βαθμούς. Στην Αττική, τη Βοιωτία, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στη βόρεια Κρήτη, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. 

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη 

Αττική 

Η ημέρα θα ξεκινήσει με αυξημένη υγρασία, πιθανές τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα. Στη συνέχεια θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς, διάσπαρτες βροχές.  

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 στα ανοιχτά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. 

Θεσσαλονίκη 

Θα επικρατήσουν κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με ενδιάμεσα διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα για τοπικές, ασθενείς βροχές.  

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. 

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