Καιρός: Έρχονται ξανά βροχές και αφρικανική σκόνη

Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία - Η πρόγνωση του καιρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 11:02 Βόρεια Κορέα: Η απάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν στις φήμες ότι πέθανε
20.10.26 , 10:53 Τα 4 παλτό που θα φορεθούν παντού φέτος το χειμώνα
20.10.26 , 10:52 Αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και 8 PHEV στις ίδιες τιμές
20.10.26 , 10:41 Παπανώτας για Πετρογιάννη: «Μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές!»
20.10.26 , 10:29 Μπήλιου: Η Αφροδίτη άναδρομη στον Ζυγό από 25/10- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
20.10.26 , 10:29 Τι καιρό θα κάνει τον χειμώνα στην Ελλάδα - Οι πρώτες εκτιμήσεις
20.10.26 , 10:24 Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Έρχεται πρόσθετος φόρος αν δεν καλύψετε το όριο
20.10.26 , 10:08 Ύποπτο αντικείμενο στο Χαϊδάρι - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
20.10.26 , 09:56 Starte - Δημήτρης Αϊβαλιώτης: «Δε με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι ταμπέλες»
20.10.26 , 09:51 Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
20.10.26 , 09:38 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
20.10.26 , 09:29 «Υπήρξε μία φουρνάρισσα που δε μου έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου μου»
20.10.26 , 09:27 Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
20.10.26 , 09:09 BYD SHARK: Με πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP
20.10.26 , 09:07 Δηλώστε συμμετοχή και μαγειρέψτε ΔΩΡΕΑΝ στο νέο Lidl House Athens
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Παπανώτας για Πετρογιάννη: «Μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές!»
Ύποπτο αντικείμενο στο Χαϊδάρι - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε
Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ
Περισσότερα
STAR.GR
Καιρος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση σήμερα Τρίτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ευχάριστες θερμοκρασίες και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει από την Τετάρτη, καθώς οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Την ίδια ώρα, η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα, με τους ανέμους να ευνοούν τη μεταφορά της.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με εναλλαγές, καθώς η ηλιοφάνεια και οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα δώσουν σταδιακά τη θέση τους σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Συγκεκριμένα, σήμερα η μέρα θα κυλήσει με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές, όμως από την Τετάρτη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες, μεταφέροντας τη σκόνη ανατολικότερα.

Την Παρασκευή, οι βροχές φαίνεται ότι θα συνεχιστούν, ενώ αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Καιρός: Η πρόγνωση του meteo

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, η σημερινή ημέρα θα κυλήσει χωρίς βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νότια, τα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, όπου κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

  • Στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 22-23 βαθμούς.
  • Στην Ήπειρο από 6 έως 24 βαθμούς.
  • Στη Θεσσαλία από 8 έως 24 βαθμούς.
  • Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 23-24 βαθμούς.
  • Στα Επτάνησα από 10 έως 22-24 βαθμούς.
  • Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 21-23 βαθμούς.
  • Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μέχρι το πρωί οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Έρχεται Ψυχρό Σαββατοκύριακο Με Βροχές Και Χιόνια
Καιρος
Καιρός: Έρχεται ψυχρό Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και χιόνι
Καιρός: Βροχερό 48ωρο Με Χιόνια
Καιρος
Καιρός: Ουκρανικό ψύχος φέρνει βροχές και τα πρώτα χιόνια
Kαιρός: Νέα Επιδείνωση Με Βροχές, Κρύο Και Χιόνια Από 16/10
Καιρος
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές, κρύο και χιόνια!
Καιρός: Βροχές Και Κρύο Από Την Παρασκευή
Καιρος
Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή: Κρύο και ισχυρές βροχές σε έξι περιοχές
Καιρός: Νέα κακοκαιρία με βροχές και χιόνια από την Παρασκευή
Καιρος
Καιρός: Νέα επιδείνωση φέρνει χιόνια και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
Καιρός: Έρχεται Νέος Γύρος Βροχοπτώσεων & Πτώση Θερμοκρασίας
Καιρος
Kαιρός: Έρχεται νέος γύρος βροχοπτώσεων και πτώση θερμοκρασίας
Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κλειστά σχολεία, απαγορευτικό απόπλου
Καιρος
Καιρός: Δραματικές ώρες ξανά στην Εύβοια - Υπερχείλισε ο Κηρέας
Κακοκαιρία: Πού Θα Έχει Καταιγίδες - Οι Κόκκινες Περιοχές
Καιρος
Κακοκαιρία: Έρχεται δύσκολη νύχτα - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός στην Αττική – Έως 10 μποφόρ
Καιρος
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top