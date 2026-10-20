Ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση σήμερα Τρίτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ευχάριστες θερμοκρασίες και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει από την Τετάρτη, καθώς οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Την ίδια ώρα, η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα, με τους ανέμους να ευνοούν τη μεταφορά της.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με εναλλαγές, καθώς η ηλιοφάνεια και οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα δώσουν σταδιακά τη θέση τους σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Συγκεκριμένα, σήμερα η μέρα θα κυλήσει με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές, όμως από την Τετάρτη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες, μεταφέροντας τη σκόνη ανατολικότερα.

Την Παρασκευή, οι βροχές φαίνεται ότι θα συνεχιστούν, ενώ αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Καιρός: Η πρόγνωση του meteo

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, η σημερινή ημέρα θα κυλήσει χωρίς βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νότια, τα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, όπου κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 22-23 βαθμούς.

Στην Ήπειρο από 6 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία από 8 έως 24 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 23-24 βαθμούς.

Στα Επτάνησα από 10 έως 22-24 βαθμούς.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 21-23 βαθμούς.

Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι. Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μέχρι το πρωί οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.