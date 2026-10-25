Η Πηνελόπη και ο Αργύρης βρίσκονται μαζί στο αυτοκίνητο και για ακόμη μία φορά έρχονται σε σύγκρουση, αφού και οι δύο προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα, τώρα που έγιναν γονείς.

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Οι δυο τους συζητούν για την προσαρμογή του Μιχαλάκη στο βρεφονηπιακό, με την κουβέντα να καταλήγει στη σχέση τους και όσα έγιναν στο παρελθόν.

Έπειτα από μία παύση οι δυο τους κοιτάζονται έντονα, με την Πηνελόποη να λέει: «Μην το σκέφτεσαι αυτό. Το σκέφτεσαι, σε βλέπω το σκέφτεσαι. Πρέπει να σταματήσεις. Είπαμε πώς θα το ξεχάσουμε, οκ;», «Το έχω ήδη ξεχάσει», απαντά ο Αργύρης.

«Γιατί είμαστε και συνάδελφοι, δεν γίνεται τώρα όλη την ώρα αυτή η δουλειά. Εγώ να παραιτούμαι και εσύ να ζητάς μετάθεση. Θες να ξαναζητήσεις μετάθεση; Ούτε εγώ. Κι εγώ δεν θέλω να βρεθώ πάλι στον δρόμο», συμπληρώνει η Πηνελόπη.

«Δηλαδή θέλεις να μείνεις», της λέει ο Αργύρης με τη Μουρίκη να παίρνει για ακόμη μία φορά στραβά αυτό που της λέει και να απαντά «Α, ενοχλούμε, οκ κατάλαβα, σε κουράσαμε», με τον υπαστυνόμο Καλαντζή να προσπαθεί να της εξηγήσει ότι δεν εννοούσε αυτό. «Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μην παραλογίζεσαι. Δεν είπα αυτό. Και τώρα έχουμε παιδί. Έχουν αλλάξει τα πράγματα».

Οι δυο τους δεν μπορούν να αντισταθούν στην έλξη που νιώθουν μεταξύ τους και δίνουν ένα καυτό φιλί.

Εντωμεταξύ, πίσω στο Αρχηγείο ο Γιώργος προσπαθεί να βρει τρόπους για να καταφέρει να χωρίσει με τη Λιάνα, κάτι που μοιάζει ακατόρθωτο και το συζητά με την Τρίνα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται και η Σοφία, η οποία παρακολουθεί τη συζήτηση, σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο τη συμπεριφορά του Γιώργου.

Το κινητό του Γιώργου χτυπά και ο ίδιος αναρωτιέται γιατί τον καλεί η Μουρίκη και ο Καλαντζής με βιντεοκλήση. Απαντά στην κλήση και τότε... αποκαλύπτεται η ερωτική σχέση της Πηνελόπης και του Αργύρη...