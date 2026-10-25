ΙQ 160: Το καυτό φιλί μεταξύ Αργύρη και Πηνελόπης

Η βιντεοκλήση που προδίδει την ερωτική σχέση τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.26 , 23:47 ΙQ 160: «Δεν το πιστεύω. Αυτή τη στιγμή μου ζητάς να χωρίσουμε;»
25.10.26 , 23:45 ΙQ 160: Το καυτό φιλί μεταξύ Αργύρη και Πηνελόπης
25.10.26 , 23:41 Εκλογές Σερβία: Ιστορική νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» - Ήττα Βούτσιτς
25.10.26 , 23:21 Κώστας Καραμανλής: Καμία άδεια στην Τουρκία για το Αιγαίο
25.10.26 , 22:40 Basketgate: Προφυλακιστέοι ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο συνεργάτης του
25.10.26 , 22:25 Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Έπεσαν με ΙΧ στο λιμάνι
25.10.26 , 22:23 Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.300.000 ευρώ
25.10.26 , 22:12 Τα Φαντάσματα: «Παντού έχω μάτια, ό,τι και εάν κάνετε σας βλέπω»
25.10.26 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία έγινε 1800 χρόνων! - Το πάρτι γενεθλίων
25.10.26 , 20:59 Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επικύρωση τουρκολιβυκού: «Προκλητική εξέλιξη»
25.10.26 , 20:53 Lepas: Η τεχνολογία φαίνεται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
25.10.26 , 20:05 Αλυσίδα φούρνων: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 500 επιχειρήσεις
25.10.26 , 19:47 LINGO: «Με τρέλανε. Είσαι μεγάλος Παίκτης»
25.10.26 , 19:45 LINGO: «Μπράβο παιδιά» - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον τελικό!
25.10.26 , 18:53 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Έπεσαν με ΙΧ στο λιμάνι
Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
Αλυσίδα φούρνων: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 500 επιχειρήσεις
Ελένη Μενεγάκη: «Πόση αγάπη χωράει σε 40 χρόνια» - Οι ευχές στον αδελφό της
Basketgate: Προφυλακιστέοι ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο συνεργάτης του
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Καινούργιου: Με total black look στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή
Εκλογές Σερβία: Ιστορική νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» - Ήττα Βούτσιτς
Κώστας Καραμανλής: Καμία άδεια στην Τουρκία για το Αιγαίο
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πηνελόπη και ο Αργύρης συζητούν για την προσαρμογή του γιου τους στο βρεφονηπιακό.
  • Η σχέση τους περνά από κρίση λόγω του παρελθόντος τους και της επαγγελματικής τους σχέσης.
  • Παρά τις εντάσεις, οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα καυτό φιλί, δείχνοντας την έλξη τους.
  • Ο Γιώργος προσπαθεί να χωρίσει με τη Λιάνα, ενώ η Σοφία σχολιάζει τη συμπεριφορά του.
  • Η ερωτική σχέση Πηνελόπης και Αργύρη αποκαλύπτεται μέσω βιντεοκλήσης.

Η Πηνελόπη και ο Αργύρης βρίσκονται μαζί στο αυτοκίνητο και για ακόμη μία φορά έρχονται σε σύγκρουση, αφού και οι δύο προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα, τώρα που έγιναν γονείς. 

Δες το IQ 160

IQ 160: Ο καυγάς Μουρίκη - Καλατζή για το μωρό στο αστυνομικό τμήμα

Οι δυο τους συζητούν για την προσαρμογή του Μιχαλάκη στο βρεφονηπιακό, με την κουβέντα να καταλήγει στη σχέση τους και όσα έγιναν στο παρελθόν.

Έπειτα από μία παύση οι δυο τους κοιτάζονται έντονα, με την Πηνελόποη να λέει: «Μην το σκέφτεσαι αυτό. Το σκέφτεσαι, σε βλέπω το σκέφτεσαι. Πρέπει να σταματήσεις. Είπαμε πώς θα το ξεχάσουμε, οκ;», «Το έχω ήδη ξεχάσει», απαντά ο Αργύρης.

ΙQ 160: Το καυτό φιλί μεταξύ Αργύρη και Πηνελόπης

«Γιατί είμαστε και συνάδελφοι, δεν γίνεται τώρα όλη την ώρα αυτή η δουλειά. Εγώ να παραιτούμαι και εσύ να ζητάς μετάθεση. Θες να ξαναζητήσεις μετάθεση; Ούτε εγώ. Κι εγώ δεν θέλω να βρεθώ πάλι στον δρόμο», συμπληρώνει η Πηνελόπη. 

«Δηλαδή θέλεις να μείνεις», της λέει ο Αργύρης με τη Μουρίκη να παίρνει για ακόμη μία φορά στραβά αυτό που της λέει και να απαντά «Α, ενοχλούμε, οκ κατάλαβα, σε κουράσαμε», με τον υπαστυνόμο Καλαντζή να προσπαθεί να της εξηγήσει ότι δεν εννοούσε αυτό. «Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μην παραλογίζεσαι. Δεν είπα αυτό. Και τώρα έχουμε παιδί. Έχουν αλλάξει τα πράγματα».

ΙQ 160: Το καυτό φιλί μεταξύ Αργύρη και Πηνελόπης

Οι δυο τους δεν μπορούν να αντισταθούν στην έλξη που νιώθουν μεταξύ τους και δίνουν ένα καυτό φιλί.

Εντωμεταξύ, πίσω στο Αρχηγείο ο Γιώργος προσπαθεί να βρει τρόπους για να καταφέρει να χωρίσει με τη Λιάνα, κάτι που μοιάζει ακατόρθωτο και το συζητά με την Τρίνα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται και η Σοφία, η οποία παρακολουθεί τη συζήτηση, σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο τη συμπεριφορά του Γιώργου.

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: «Στο IQ 160 οι χημείες μας έδεσαν αυτόματα»

ΙQ 160: Το καυτό φιλί μεταξύ Αργύρη και Πηνελόπης

Το κινητό του Γιώργου χτυπά και ο ίδιος αναρωτιέται γιατί τον καλεί η Μουρίκη και ο Καλαντζής με βιντεοκλήση. Απαντά στην κλήση και τότε... αποκαλύπτεται η ερωτική σχέση της Πηνελόπης και του Αργύρη...

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα Φαντάσματα
Media
Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία έγινε 1800 χρόνων! - Το πάρτι γενεθλίων
LINGO
Media
LINGO: «Μπράβο παιδιά» - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον τελικό!
Η απαιτητική Πανσέληνος θα επηρεάσει έντονα τέσσερα ζώδια
Media
Stars System: Η νέα εβδομάδα ξεκινά με μια απαιτητική Πανσέληνο
ΙQ 160: Tρέιλερ Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026
Media
IQ 160: Μια βιντεοκλήση αποκαλύπτει την ερωτική σχέση Πηνελόπης & Αργύρη
Τα Φαντάσματα: Τρέιλερ Για Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026
Media
Tα Φαντάσματα: Μία επίσκεψη στο σπίτι προκαλεί τη ζήλια της Θεοφανίας
LINGO
Media
LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν η Νάνσυ και η Άννα στον τελικό;
Φαίη Σκορδά
Media
Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής
LINGO: Τrailer Σαββατοκύριακο 24/10/2026 Και 25/10/2026
Media
LINGO: Νέες ομάδες, νέες λέξεις, νέες αναμετρήσεις!
1% Club: Η Συνάντηση Δροσάκη Με Τη Μπελούτσι
Media
1% Club: Η συνάντηση της Δροσάκη με τη Μόνικα Μπελούτσι
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top