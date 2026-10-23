IQ 160: Ο καυγάς Μουρίκη - Καλατζή για το μωρό στο αστυνομικό τμήμα

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο της Κυριακής (25/10)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του «IQ 160» οι γονείς Πηνελόπη και Αργύρης αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη νέα τους ζωή.
  • Η ένταση μεταξύ τους κορυφώνεται στο αστυνομικό τμήμα, μπροστά στην Αρχηγό Ανθρωποκτονιών.
  • Η Σοφία Χαριτάκη τους προειδοποιεί ότι δεν μπορούν να είναι αποδοτικοί αν σκέφτονται το μωρό τους.
  • Η Μουρίκη εκφράζει παράπονα για την υποχόνδρια στάση του Καλατζή απέναντι στο παιδί τους.
  • Η συζήτηση τους περιλαμβάνει ανησυχίες για την ψυχολογία του μωρού.

Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του «IQ 160», που θα δούμε αυτή την Κυριακή (25/10) στις 22:10 στο Star.

Σμαράγδα Καρύδη: Οι φωτογραφίες από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160

Η Πηνελόπη και ο Αργύρης προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα, τώρα που έγιναν γονείς. Στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του μωρού τους και παράλληλα να είναι συνεπείς στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, έρχονται σε συγκρούσεις.

Μία από αυτές τις εντάσεις εκτυλίσσεται στο αστυνομικό τμήμα, μπροστά στην Αρχηγό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

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«Τι θα γίνει, παιδιά, με την περίπτωσή σας; Ή θα είστε εδώ και το μυαλό σας θα είναι στον Μιχαλάκη, ή θα μου φέρετε εδώ τον Μιχαλάκη. Και στις δύο περιπτώσεις μου είστε άχρηστοι!», ακούγεται να λέει η «Σοφία Χαριτάκη» στο sneak preview από το νέο επεισόδιο.

IQ 160 Sneak Preview: Η Μουρίκη στήνει στον τοίχο τον Καλατζή

IQ 160 Sneak Preview: Η Μουρίκη στήνει στον τοίχο τον Καλατζή

Η Μουρίκη έχει παράπονα από τον Καλατζή όσον αφορά τη στάση του απέναντι στο παιδί τους:

«Ε αγάπη μου, ο μπαμπάς είναι υποχόνδριος, μας έχει τρελάνει όλους! Όλους τους τρελαίνει, ε;», σχολιάζει η ίδια.

«Τι είναι αυτά που λες στο παιδάκι; Το τραυματίζεις με αυτά που του λες!», αποκρίνεται εκείνος, με την ίδια να ανταπαντά: «Το ακούσαμε κι αυτό!».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

 

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IQ 160
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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