Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του «IQ 160», που θα δούμε αυτή την Κυριακή (25/10) στις 22:10 στο Star.

Η Πηνελόπη και ο Αργύρης προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα, τώρα που έγιναν γονείς. Στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του μωρού τους και παράλληλα να είναι συνεπείς στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, έρχονται σε συγκρούσεις.

Μία από αυτές τις εντάσεις εκτυλίσσεται στο αστυνομικό τμήμα, μπροστά στην Αρχηγό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

«Τι θα γίνει, παιδιά, με την περίπτωσή σας; Ή θα είστε εδώ και το μυαλό σας θα είναι στον Μιχαλάκη, ή θα μου φέρετε εδώ τον Μιχαλάκη. Και στις δύο περιπτώσεις μου είστε άχρηστοι!», ακούγεται να λέει η «Σοφία Χαριτάκη» στο sneak preview από το νέο επεισόδιο.

IQ 160 Sneak Preview: Η Μουρίκη στήνει στον τοίχο τον Καλατζή

Η Μουρίκη έχει παράπονα από τον Καλατζή όσον αφορά τη στάση του απέναντι στο παιδί τους:

«Ε αγάπη μου, ο μπαμπάς είναι υποχόνδριος, μας έχει τρελάνει όλους! Όλους τους τρελαίνει, ε;», σχολιάζει η ίδια.

«Τι είναι αυτά που λες στο παιδάκι; Το τραυματίζεις με αυτά που του λες!», αποκρίνεται εκείνος, με την ίδια να ανταπαντά: «Το ακούσαμε κι αυτό!».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»