Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

H τηλεοπτική Σοφία Χαριτάκη ανοίγει τα χαρτιά της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου πριν έναν χρόνο στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου θα είναι καλεσμένη στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».
  • Είναι η τηλεοπτική Σοφία από τη σειρά IQ 160 που προβάλλεται κάθε Κυριακή στο Star.
  • Η Παναγιωτοπούλου είναι Αρχηγός του τμήματος και προσέλαβε την Πηνελόπη ως σύμβουλο στην αστυνομία.
  • Θα συζητηθούν οι σχέσεις της Σοφίας Χαριτάκη με τον εισαγγελέα Πέτρο Καψάλη και οι εξελίξεις στη σειρά.
  • Η εκπομπή προβάλλεται στις 22:10.

Την τηλεοπτική Σοφία από τη σειρά IQ 160 που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:10 στο Star, θα φιλοξενήσει η Ζήνα Κουτσελίνη στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».

Σμαράγδα Καρύδη: Οι φωτογραφίες από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160

 

Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, που είναι η Αρχηγός του τμήματος, η οποία  είναι εκείνη που, προσέλαβε την Πηνελόπη(σ.σ: Σμαράγδα Καρύδη)  ως σύμβουλο στην αστυνομία, και είναι αυστηρή αλλά και δίκαιη θα δώσει μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Πώς πάει η σχέση της τηλεοπτικής Σοφίας Χαριτάκη και του εισαγγελέα  Πέτρου Καψάλη και τι εξελίξεις αναμένεται να δούμε στη σειρά;

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα 

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