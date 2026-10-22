Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Την τηλεοπτική Σοφία από τη σειρά IQ 160 που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:10 στο Star, θα φιλοξενήσει η Ζήνα Κουτσελίνη στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».
Σμαράγδα Καρύδη: Οι φωτογραφίες από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160
Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, που είναι η Αρχηγός του τμήματος, η οποία είναι εκείνη που, προσέλαβε την Πηνελόπη(σ.σ: Σμαράγδα Καρύδη) ως σύμβουλο στην αστυνομία, και είναι αυστηρή αλλά και δίκαιη θα δώσει μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Πώς πάει η σχέση της τηλεοπτικής Σοφίας Χαριτάκη και του εισαγγελέα Πέτρου Καψάλη και τι εξελίξεις αναμένεται να δούμε στη σειρά;
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