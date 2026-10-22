O Aποστόλης και η Μαρία συναντήθηκαν στο first dates όμως τα αισθήματα δεν ήταν αμοιβαία καθώς ο Αποστόλης ήθελε δεύτερο ραντεβού ενώ η Μαρία όχι.

Η Μαρία έγραψε στο ραβασάκι προς τον Αποστόλη μία ξερή καληνύχτα, ενώ εκείνος πως θέλει να της δώσει φιλάκι στα κρυφά.

«Το ραντεβού μου με τον Τόλη ήταν μία ωραία εμπειρία αλλά όχι ερωτική. Ήταν πιο φιλικό» ανέφερε η Μαρία, με τον 58χρονο να μένει κάγκελο. Αργότερα ο Αποστόλης είπε πως θα έβγαινε και ένα δεύτερο ραντεβού με τη Μαρία, με εκείνη να είναι κατηγορηματική πως δε θα έβγαινε.

Δείτε το First Dates

