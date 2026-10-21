Τι δουλειά έχει ένα δαχτυλίδι στο πρώτο ραντεβού; Η Ζενεβιέβ έχει τις απορίες της και το First Dates επιστρέφει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 21:00 με νέες γνωριμίες, αναπάντεχες αντιδράσεις και απολαυστικές στιγμές!

Δες το First Dates

Στο First Dates, όλα μπορούν να συμβούν! Η Ζενεβιέβ Μαζαρί βλέπει, απορεί και φυσικά δεν αφήνει τη στιγμή να περάσει ασχολίαστη! «Το δαχτυλίδι πού να το βάλω;» ακούγεται να λέει μία κοπέλα του νέου επεισοδίου, με την οικοδέσποινα Ζεν να μένει άναυδη.

Και δεν είναι μόνο το δαχτυλίδι που θα μας απασχολήσει! Οι singles που περνούν την πόρτα του εστιατορίου έχουν πολλά να πουν, με τις απόψεις τους για τις σχέσεις να προκαλούν αντιδράσεις. «Συγχωρείς την απιστία;» είναι μία από τις ερωτήσεις που πέφτουν στο τραπέζι, με την απάντηση «Ναι, γιατί όχι» να πυροδοτεί την ατάκα: «Ό,τι συγχωρείται επαναλαμβάνεται!».

Ποιοι θα καταφέρουν να βρουν τη χημεία που αναζητούν και ποιοι θα διαπιστώσουν ότι οι διαφορές τους είναι μεγαλύτερες από την αρχική έλξη; Άλλωστε, στο First Dates κάποια ραντεβού εξελίσσονται σε όμορφες γνωριμίες, ενώ άλλα αποδεικνύουν πως ο έρωτας δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση!

Ένα είναι σίγουρο: η Ζενεβιέβ είναι έτοιμη να σχολιάσει, οι ατάκες δεν σταματούν και οι νέες ιστορίες υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά.

Μην χάσετε το νέο επεισόδιο του First Dates, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 21:00!

First Dates — Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.