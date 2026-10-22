Πανεκπαιδευτικό: ΕΔΕ για τον αστυνομικό των ΜΑΤ που πέταξε χημικό στο μετρό

Αν δε βρεθεί, θα τιμωρηθεί ο επικεφαλής της διμοιρίας

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αστυνομικός των ΜΑΤ πέταξε χημικό στο μετρό Ομόνοιας κατά τη διάρκεια πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.
  • Το περιστατικό συνέβη την ώρα που οι διαδηλωτές ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο μετρό.
  • Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη δράση του αστυνομικού.
  • Η ενέργεια του αστυνομικού προκάλεσε κίνδυνο πανικού χωρίς λόγο, καθώς δεν υπήρχε απειλή.
  • Πειθαρχικές ποινές αναμένονται για τον επικεφαλής της διμοιρίας.

Ένας αστυνομικός των ΜΑΤ, κατά την διάρκεια του χθεσινού (21/10) πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας, πέταξε χημικό στην είσοδο του Μετρό στην Ομόνοια, αδιαφορώντας αν υπήρχαν διαδηλωτές και αν ενδεχομένως προέκυπτε κάποιος κίνδυνος. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Παναγιώτη Μπούσιου. 

Για το περιστατικό διατάχθηκε ήδη Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ήταν στο τέλος του και οι συγκεντρωμένοι είχαν φτάσει στην Ομόνοια, ώστε να επιβιβαστούν στους συρμούς του μετρό προκειμένου να αποχωρήσουν.

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο - Άνοιξαν οι δρόμοι

Πανεκπαιδευτικό: ΕΔΕ για τον αστυνομικό των ΜΑΤ που πέταξε χημικό στο μετρό

Μια ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με πέτρες στις διμοιρίες των ΜΑΤ και μετά το ένα και μοναδικό χημικό που πέταξαν οι αστυνομικοί πάνω στην πλατεία, ένας από αυτούς σε μια άκρως αντιεπαγγελματική και επικίνδυνη κίνηση έριξε ένα χημικό στις σκάλες του Μετρό και στη συνέχεια προκλητικά χαιρέτισε τους διαδηλωτές.

Με μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκληθεί πανικός, αφού έκανε κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει λόγος γιατί δε βρισκόταν υπό απειλή. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις, κανείς από την διμοιρία δεν έχει δει απολύτως τίποτα, το Αρχηγείο της αστυνομίας προχωρά σε πειθαρχικές ποινές σε βάρος του επικεφαλής.

 

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