Όταν βγαίνεις ραντεβού με αναγνωρίσιμο πρόσωπο, έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι θα υπάρξουν fans που ίσως να έρθουν και να του μιλήσουν.

Αυτό που δεν ξέρεις είναι αν θα καταφέρεις να κρατήσεις την ψυχραιμία σου! Αυτό συνέβη και στο ραντεβού του διάσημου τραγουδοποιού 𝑹𝑱𝑨𝒀, ο οποίος βρέθηκε στο First Dates και βγήκε με την Άννα.

Την ώρα που οι δυο τους κάθονταν αμέριμνοι και συζητούσαν μέχρι που είναι θαυμάστρια του τραγουδοποιού πλησίασε το τραπέζι και ζήτησε να βγάλουν μαζί μία φωτογραφία.

Τότε η Άννα δεν έκρυψε τα νεύρα της με λίγο αργότερα να δηλώνει στο booth πως ήθελε να πετάξει και στους δύο το πιάτο στο κεφάλι.

Δείτε το First Dates

