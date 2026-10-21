Κάθε άλλο παρά όμορφα, εξελίχθηκε το ραντεβού της Ισαβέλλας και του Ηλία στο First Dates καθώς και από τις δύο πλευρές υπήρξαν πολλά παράπονα.

Ο Ηλίας ανέφερε πως δεν του άρεσε η Ισαβέλλα ούτε εμφανισιακά ούτε ηλικιακά αλλά ούτε και το γεγονός πως είναι φανατική καπνίστρια.

«Ο Τζακ Νίκολσον θα πήγαινε με μία τέτοια γυναίκα;» αναρωτήθηκε στο booth.

Και η Ισαβέλλα όμως από την πλευρά της είχε παράπονα καθώς, όπως ισχυρίστηκε ο Ηλίας κοιτούσε τη Γεωργία που τους σέρβιρε, κάτι που θεώρησε αγένια από τη μεριά του.

«Και να μη σου αρέσει μία γυναίκα. Από τη στιγμή που τη συνοδεύεις δε μπορείς να κοιτάς αλλού» ανέφερε με τον Ηλία να αρνείται πως το έκανε αλλά ωστόσο να λέει πως με την Ισαβέλλα δεν ένιωσε ερωτικά.

Τέλος, η Ισαβέλλα νευριασμένη ανέφερε πως και να της άρεσε, δεν θα ξαναέβγαινε μαζί του.

«Αν τον δω ούτε γεια δε θέλω να του ξαναπώ»

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