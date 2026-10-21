First Dates Ισαβέλλα: «Δε με σεβάστηκες, βγήκαμε και κοιτούσες τη Γεωργία»

Ο Ηλίας ανέφερε πως δεν του άρεσε εμφανισιακά η Ισαβέλλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ραντεβού της Ισαβέλλας και του Ηλία στο First Dates είχε πολλές εντάσεις και παράπονα.
  • Ο Ηλίας εξέφρασε την απογοήτευσή του για την Ισαβέλλα, αναφέροντας την εμφάνιση και την ηλικία της.
  • Η Ισαβέλλα κατηγόρησε τον Ηλία ότι κοιτούσε τη σερβιτόρα Γεωργία, θεωρώντας το αγένεια.
  • Ο Ηλίας παραδέχτηκε ότι δεν ένιωσε ερωτικά για την Ισαβέλλα.
  • Η Ισαβέλλα δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να ξαναβγεί με τον Ηλία.

Κάθε άλλο παρά όμορφα, εξελίχθηκε το ραντεβού της Ισαβέλλας και του Ηλία στο First Dates καθώς και από τις δύο πλευρές υπήρξαν πολλά παράπονα.

First Dates Ισαβέλλα: «Δε με σεβάστηκες, βγήκαμε και κοιτούσες τη Γεωργία»


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Ο Ηλίας ανέφερε πως δεν του άρεσε η Ισαβέλλα ούτε εμφανισιακά ούτε ηλικιακά αλλά ούτε και το γεγονός πως είναι φανατική καπνίστρια.

First Dates Ισαβέλλα: «Δε με σεβάστηκες, βγήκαμε και κοιτούσες τη Γεωργία»

«Ο Τζακ Νίκολσον θα πήγαινε με μία τέτοια γυναίκα;» αναρωτήθηκε στο booth. 

Και η Ισαβέλλα όμως από την πλευρά της είχε παράπονα καθώς, όπως ισχυρίστηκε ο Ηλίας κοιτούσε τη Γεωργία που τους σέρβιρε, κάτι που θεώρησε αγένια από τη μεριά του.

First Dates Ισαβέλλα: «Δε με σεβάστηκες, βγήκαμε και κοιτούσες τη Γεωργία»

«Και να μη σου αρέσει μία γυναίκα. Από τη στιγμή που τη συνοδεύεις δε μπορείς να κοιτάς αλλού» ανέφερε με τον Ηλία να αρνείται πως το έκανε αλλά ωστόσο να λέει πως με την Ισαβέλλα δεν ένιωσε ερωτικά. 

Τέλος, η Ισαβέλλα νευριασμένη ανέφερε πως και να της άρεσε, δεν θα ξαναέβγαινε μαζί του. 

«Αν τον δω ούτε γεια δε θέλω να του ξαναπώ» 

Δείτε το First Dates 


 

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