Μπορεί αρχικά, όπως ο ίδιος είπε, όταν ρώτησε την Ισαβέλλα ποια είναι η πιο αθώα ερωτική σκέψη που κάνει για εκείνον, όταν του είπε καμία να τον ξενέρωσε, αργότερα όμως του κίνησε το ενδιαφέρον. «Τι είναι έρωτας για σένα» ρώτησε ο Ηλίας με εκείνη να απαντά πως είναι τα «πάντα».

H Iσαβέλλα στο First Dates

Εκείνος από την πλευρά του είπε πως είναι το πάθος, η χημεία και ανοχή, ενώ μετά η συζήτηση στράφηκε γύρω από το σεξ.Η Ισαβέλλα δήλωσε πως είναι φανατική καπνίστρια και πως δεν υπάρχει καλύτερο από το να κάνεις τσιγάρο μετά το σεξ.

Ο Ηλίας αν και αντικαπνιστής δήλωσε πως η Ισαβέλλα φαίνεται γυναίκα που κάνει σεξ.

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