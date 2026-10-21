First Dates Ηλίας: «Με ξενέρωσε! Δεν ήταν απάντηση αυτή»

«Η Ισαβέλλα φαίνεται γυναίκα που κάνει σεξ» είπε ο Ηλίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.26 , 22:54 First Dates: Ήρθε με δαχτυλίδι στο πρώτο ραντεβού;
21.10.26 , 22:53 First Dates: Θα Ξαναβγουν Σίμος- Ιωάννα;
21.10.26 , 22:40 First Dates: «Είσαι Καλό παιδί, Αλλά Μιλάς Πολύ!»
21.10.26 , 22:29 Γαλλία: Ασφυκτική πίεση στα κρατητήρια - Ανήλικοι στο πάτωμα επί 48 ώρες
21.10.26 , 22:20 First Dates Ισαβέλλα: «Δε με σεβάστηκες, βγήκαμε και κοιτούσες τη Γεωργία»
21.10.26 , 22:19 First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
21.10.26 , 22:18 Ελλάδα – Τουρκία: Ξεκίνησε ο «πόλεμος» των ΝΑVTEX
21.10.26 , 22:10 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες και το sms που οδήγησαν στις συλλήψεις
21.10.26 , 22:10 Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
21.10.26 , 22:05 First Dates: Ξετρελάθηκε ο Σίμος με την Ιωάννα
21.10.26 , 21:31 First Dates Ηλίας: «Με ξενέρωσε! Δεν ήταν απάντηση αυτή»
21.10.26 , 21:27 Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Ξένιας και το μήνυμα όλο νόημα στον Βρεττό
21.10.26 , 21:24 Λιβύη: Τι πήγε λάθος και η Βεγγάζη από σύμμαχος έγινε εχθρός
21.10.26 , 21:22 Ζενεβιέβ για Άκη: « Σπουδάζει μαθηματικά, άμυαλος δεν είναι»
21.10.26 , 21:21 Τίρανα: Νέα επεισόδια με μολότοφ- Μέτρα Ράμα για «εκτόνωση» των διαδηλώσεων
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Ξένιας και το μήνυμα όλο νόημα στον Βρεττό
First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα
Οι δύο μάρτυρες που παραδέχθηκαν στήσιμο αγώνων στο μπάσκετ
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ηλίας ρώτησε την Ισαβέλλα για την πιο αθώα ερωτική σκέψη της, αλλά η απάντησή της τον ξενέρωσε.
  • Η Ισαβέλλα χαρακτήρισε τον έρωτα ως 'τα πάντα', ενώ ο Ηλίας τον περιέγραψε ως πάθος και χημεία.
  • Η συζήτηση στράφηκε γύρω από το σεξ, με την Ισαβέλλα να δηλώνει φανατική καπνίστρια.
  • Ο Ηλίας, αν και αντικαπνιστής, παρατήρησε ότι η Ισαβέλλα φαίνεται να έχει σεξουαλική ζωή.

Μπορεί αρχικά, όπως ο ίδιος είπε, όταν ρώτησε την Ισαβέλλα ποια είναι η πιο αθώα ερωτική σκέψη που κάνει για εκείνον, όταν του είπε καμία να τον ξενέρωσε, αργότερα όμως του κίνησε το ενδιαφέρον. «Τι είναι έρωτας για σένα» ρώτησε ο Ηλίας με εκείνη να απαντά πως είναι τα «πάντα». 


First Dates: Ο Σπύρος Βλέπει Τη Λυδία Φιλικά - Video

H Iσαβέλλα στο First Dates 

H Iσαβέλλα στο First Dates 


First Dates: Ο Σπύρος Βλέπει Τη Λυδία Φιλικά - Video

Εκείνος από την πλευρά του είπε πως είναι το πάθος, η χημεία και ανοχή, ενώ μετά η συζήτηση στράφηκε γύρω από το σεξ.Η Ισαβέλλα δήλωσε πως είναι φανατική καπνίστρια και πως δεν υπάρχει καλύτερο από το να κάνεις τσιγάρο μετά το σεξ.

First Dates Ηλίας: «Με ξενέρωσε! Δεν ήταν απάντηση αυτή»

Ο Ηλίας αν και αντικαπνιστής δήλωσε πως η Ισαβέλλα φαίνεται γυναίκα που κάνει σεξ.

Δείτε το First Dates 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

First Dates Τρέιλερ 22/10/26 - Δαχτυλίδι Στο 1ο Ραντεβού;
Media
First Dates: Ήρθε με δαχτυλίδι στο πρώτο ραντεβού;
First Dates: Έξαλλη Η Ισαβέλλα Με Τον Ηλία
Media
First Dates Ισαβέλλα: «Δε με σεβάστηκες, βγήκαμε και κοιτούσες τη Γεωργία»
First Dates: Ο Σίμος Αποκάλυψε πως είναι Ζητιάνος
Media
First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
Γρίφος Τροχός Της Τύχης 21/10/26
Media
Τροχός της Τύχης: Κατάφερε ο Νίκος να λύσει τον γρίφο στην «Οικονομία»;
Cash Or Trash: Μάνα Και Γιος Δυσανασχέτησαν Με Την Εκτίμηση
Media
Cash or Trash: Μάνα και γιος δυσανασχέτησαν με την εκτίμηση του Λούδου
First Dates Trailer 21/10/2026
Media
First Dates: «Άμα ξέρεις να βάζεις καλάθι από μακριά, ξέρεις να καρφώνεις»
First Dates: «Θα πληρώσεις;» - Δείτε Sneak Preview
Media
First Dates: «Φαίνομαι 23; Αυτό θα μπορούσε να είναι και προσβολή»
Ανθή: «Το GNTM Ήταν Απλώς Το Έναυσμα Για Την Αρχή»
Media
Η Ανθή για την αποχώρησή της από το GNTM - «Οι φιλίες με αποπροσανατόλισαν»
Cash or Trash Trailer 21/10/2026
Media
Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» επιστρέφουν στο Cash or Trash - Θα πουληθούν;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top