Σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Άννα Πρέλεβιτς, απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή δίπλα στον αγαπημένο της, Νικήτα Νομικό, και τις δίδυμες κορούλες τους.

Η ίδια συνηθίζει να μοιράζεται με τους ακολούθους της στα social media μικρές, αυθόρμητες στιμγές από την καθημερινότητά τους ως οικογένεια.

Αυτή τη φορά, ανέβασε ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο στο Instagram, όπου κρατά το πατουσάκι της μιας της κόρης και της δίνει ένα γλυκό φιλί. Όπως αποκάλυψε μάλιστα η ίδια, τις τελευταίες μέρες φιλοξενεί τη μητέρα της που ταξίδεψε από το Βελιγράδι, η οποία δεν σταματά να τις καταγράφει «κρυφά» σε γλυκές στιγμές με τα μωρά.

Παράλληλα, η μέρα ήταν ξεχωριστή για το ζευγάρι, καθώς ο Νικήτας Νομικός είχε τα γενέθλιά του. Η Άννα Πρέλεβιτς ετοίμασε μια μικρή γλυκιά έκπληξη, ένα γλυκό με φρέσκα σμέουρα κι ένα κεράκι συγκεκριμένα, και του ευχήθηκε δημόσια με λόγια αγάπης. Όπως ανέφερε, αν και η μέρα των γενεθλίων πέρασε γρήγορα, το γιορτινό κλίμα θα συνεχιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρέα με τα παιδάκια τους.