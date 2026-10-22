Άννα Πρέλεβιτς: Η γλυκιά έκπληξη στον Νικήτα Νομικό για τα γενέθλιά του

Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τις δίδυμες κόρες της

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Tι είχε δηλώσει η Άννα Πρέλεβιτς για τον Νίκο Νομικό και τις δίδυμες κόρες τους/ βίντεο από Super Κατερίνα

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Σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Άννα Πρέλεβιτς, απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή δίπλα στον αγαπημένο της, Νικήτα Νομικό, και τις δίδυμες κορούλες τους.

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Το πρωτο καλοκαίρι με τις κόρες τους

Η ίδια συνηθίζει να μοιράζεται με τους ακολούθους της στα social media μικρές, αυθόρμητες στιμγές από την καθημερινότητά τους ως οικογένεια.

Άννα Πρέλεβιτς: Συγκινεί για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της

Αυτή τη φορά, ανέβασε ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο στο Instagram, όπου κρατά το πατουσάκι της μιας της κόρης και της δίνει ένα γλυκό φιλί. Όπως αποκάλυψε μάλιστα η ίδια, τις τελευταίες μέρες φιλοξενεί τη μητέρα της που ταξίδεψε από το Βελιγράδι, η οποία δεν σταματά να τις καταγράφει «κρυφά» σε γλυκές στιγμές με τα μωρά.

Άννα Πρέλεβιτς: Η γλυκιά έκπληξη στον Νικήτα Νομικό για τα γενέθλιά του

Παράλληλα, η μέρα ήταν ξεχωριστή για το ζευγάρι, καθώς ο Νικήτας Νομικός είχε τα γενέθλιά του. Η Άννα Πρέλεβιτς ετοίμασε μια μικρή γλυκιά έκπληξη, ένα γλυκό με φρέσκα σμέουρα κι ένα κεράκι συγκεκριμένα, και του ευχήθηκε δημόσια με λόγια αγάπης. Όπως ανέφερε, αν και η μέρα των γενεθλίων πέρασε γρήγορα, το γιορτινό κλίμα θα συνεχιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρέα με τα παιδάκια τους.

Άννα Πρέλεβιτς: Η γλυκιά έκπληξη στον Νικήτα Νομικό για τα γενέθλιά του

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ΑΝΝΑ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
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