«Ο Έμπορος της Βενετίας»: Αγαπημένα ζευγάρια στην πρεμιέρα

Το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου

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Γιάννης Μπέζος: Τι είχε πει για την παράσταση «Ο Έμπορος της Βενετίας»/ Happy Day, 29/9/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρεμιέρα της παράστασης «Ο Έμπορος της Βενετίας» σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου στο θέατρο Αλκυονίς.
  • Παρούσες πολλές προσωπικότητες, όπως οι Ναταλία Τσαλίκη και Κατερίνα Νικοδήμα, σύζυγοι ηθοποιών της παράστασης.
  • Η μουσική του Κωστή Μαραβέγια παίζει σημαντικό ρόλο στη σκηνική αφήγηση.
  • Η μετάφραση του Άκη Δήμου φέρνει το σαιξπηρικό κείμενο κοντά στη σύγχρονη θεατρική γλώσσα.
  • Η παράσταση εξερευνά θέματα δικαιοσύνης, ανθρωπιάς, πίστης και προδοσίας.

Την πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «Ο Έμπορος της Βενετίας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου στο θέατρο Αλκυονίς. 

Γιάννης Μπέζος- Ναταλία Τσαλίκη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Γιάννης Μπέζος- Ναταλία Τσαλίκη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τα αγαπημένα ζευγάρια που έπελεξαν το θέατρο για την έξοδό τους, αλλά και τις συζύγους των ηθοποιών που πρωταγωνιστούν στην παράσταση. 

Κατερίνα Νικοδήμα- Ιωάννης Απέργης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Κατερίνα Νικοδήμα- Ιωάννης Απέργης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Εκεί ήταν η Ναταλία Τσαλίκη που απόλαυσε τον σύζυγό της επί σκηνής αλλά και η Κατερίνα Νικοδήμα, σύζυγος του ηθοποιού Ιωάννη Απέργη που παίζει επίσης στην παράσταση. 

Κωστής Μαραβέγιας- Τόνια Σωτηροπούλου/  NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Κωστής Μαραβέγιας- Τόνια Σωτηροπούλου/  NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Κωστής Μαραβέγιας «έντυσε» μουσικά την παράσταση, με τον ίδιο να απολαμβάνει την πρεμιέρα μαζί με τη σύζυγό του, Τόνια Σωτηροπούλου. 

Βάσω Νικοπολίδη-  Αντώνης Νικοπολίδης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Βάσω Νικοπολίδη-  Αντώνης Νικοπολίδης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση είδαμε και τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα και νυν προπονητή, Αντώνη Νικοπολίδη με τη σύζυγο του, Βάσω. 

Βάσω Νικοπολίδη- Γιάννης Μπέζος- Ναταλία Τσαλίκη- Αντώνης Νικοπολίδης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Βάσω Νικοπολίδη- Γιάννης Μπέζος- Ναταλία Τσαλίκη- Αντώνης Νικοπολίδης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Γιάννης Μπέζος αναμετράται σκηνοθετικά με ένα έργο απαιτητικό και πολυεπίπεδο, προσεγγίζοντάς το ως μια ζωντανή θεατρική σύγκρουση ανάμεσα στον νόμο και την ψυχή, στο χρήμα και την αξιοπρέπεια, στην κοινωνική θέση και την ανθρώπινη μοναξιά.

Στη μετάφραση και απόδοση του Άκη Δήμου, το σαιξπηρικό κείμενο συναντά τη σημερινή θεατρική γλώσσα με καθαρότητα, ένταση και ρυθμό. Η μουσική του Κωστή Μαραβέγια αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στη σκηνική αφήγηση, ενώ τα εντυπωσιακά σκηνικά του Γιώργου Γαβαλά, τα κοστούμιατης Κατερίνας Παπανικολάου, οι φωτισμοί του Νίκου Βλασόπουλου και η κίνηση της Σεσίλ Μικρούτσικου συνθέτουν τον κόσμο μιας Βενετίας λαμπερής αλλά και σκοτεινής μαζί.

Ένας πολυπρόσωπος θίασος ζωντανεύει το σαιξπηρικό σύμπαν, σε μια παράσταση που συνομιλεί με το σήμερα χωρίς να προδίδει τη δύναμη του κλασικού έργου.

Φαίη Ξυλά- Λήδα Καπνά- Κωστής Μαραβέγιας- Τόνια Σωτηροπούλου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Φαίη Ξυλά- Λήδα Καπνά- Κωστής Μαραβέγιας- Τόνια Σωτηροπούλου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο «Έμπορος της Βενετίας» είναι ένα έργο για την πίστη και την προδοσία, για το χρέος και την εκδίκηση, για τον έρωτα και την εξουσία. Κυρίως, όμως, είναι ένα έργο για το δύσκολο ερώτημα που επιστρέφει ξανά και ξανά: μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς ανθρωπιά; 

Στην παράσταση παίζουν:  Γιάννης Μπέζος (Σάυλωκ),  Φαίη Ξυλά (Πόρσια), Τάσος Γιαννόπουλος (Αντόνιο), Γιάννης Στόλλας (Δόγης της Βενετίας), Αλμπέρτο Φάις (Μπασσάνιο), Λήδα Καπνά (Νερίσσα), Σταύρος Μαρκάλας (Γκρατσιάνο), Ιωάννης Απέργης (Λάνσελοτ),  Παναγιώτης Γουρζουλίδης (Τουμπάλ), Ηρακλής Κρομμύδας (Σαλέριο), Θράσος Σταθόπουλος (Λορέντζο),  Στελίνα Καρασαββίδου (Τζέσσικα).

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