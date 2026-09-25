Άννα Πρέλεβιτς: Συγκινεί για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της

«Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της στην εκπομπή "Super Κατερίνα".
  • Ανέφερε ότι γέννησε πρόωρα και πέρασε αγωνία για την υγεία τους, αλλά τώρα είναι καλά.
  • Θυμήθηκε την αποβολή της από την πρώτη εγκυμοσύνη, που συνέβη στον ίδιο υπέρηχο με την ανακοίνωση των διδύμων.
  • Τα ονόματα των κοριτσιών είναι Αλεξάνδρα και Νικόλ, και δήλωσε ότι ζει το όνειρό της με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.
  • Η Άννα εξέφρασε την ευτυχία της για την οικογένειά της και τον θαυμασμό της για τον σύζυγό της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής (25/09) ήταν η Άννα Πρέλεβιτς. Η πρώην Σταρ Ελλάς παραχώρησε μια εξομολογητική συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, μιλώντας για τη νέα της καθημερινότητα με τα δίδυμα κοριτσάκια της, την πρόωρη γέννα, την απώλεια που βίωσε στο παρελθόν, αλλά και τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.

Η Άννα Πρέλεβιτς αγκαλιά με τις δίδυμες κόρες της

Η Άννα Πρέλεβιτς αγκαλιά με τις δίδυμες κόρες της

Η Άννα Πρέλεβιτς αγκαλιά με τις δίδυμες κόρες της

Άννα Πρέλεβιτς: Φωτογραφίες από την καθημερινότητα με τις δίδυμες κόρες της

Τα κιλά της εγκυμοσύνης και η πρόωρη γέννα

Αναφερόμενη στις αλλαγές στο σώμα της αλλά και στην αγωνία που πέρασε τις πρώτες ώρες στο μαιευτήριο, η Άννα Πρέλεβιτς εξομολογήθηκε:

«Πήρα δεκατέσσερα κιλά αλλά γέννησα και πρόωρα, οπότε θα έπαιρνα κι άλλα. Αλλά μου έφυγαν αμέσως. Δέκα κιλά έχασα μόνο από το μαιευτήριο, με το που βγήκα.

Εγώ γέννησα πρόωρα και είχα άγχος. Μετά την επόμενη μέρα, μου είπαν ότι πια δεν έχουν την υποστήριξη του οξυγόνου, οπότε μετά δεν είχα άγχος. Είχα απλά την αγωνία κάθε μέρα να παίρνουν τα κιλά που έπρεπε και μετά η αγωνία να βγουν έξω, να τις πάρω αγκαλιά, να τις φιλήσω, να τις πάρουμε σπίτι.

Δυστυχώς, όταν γέννησα, μπορούσα μόνο να δώσω ένα φιλάκι. Έπρεπε αμέσως να μπούνε στη μονάδα, οπότε δεν είχα αυτό το πρώτο άγγιγμα. Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους και συγκινούμαι τώρα που το σκέφτομαι, αλλά όλα καλά».

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Τα ονόματα που θα δώσουν στις κόρες τους

Άννα Πρέλεβιτς - Νικήτας Νομικός: Τα ονόματα που θα δώσουν στις κόρες τους

Η αποβολή και το θαύμα με τα μονοζυγωτικά δίδυμα

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης, θυμήθηκε την πρώτη της εγκυμοσύνη που δεν είχε ευτυχές τέλος, αλλά και το πώς η ζωή της έφερε διπλή χαρά στον ίδιο ακριβώς υπέρηχο:

«Έχω μονοζυγωτικά δίδυμα. Είναι ολόιδιες. Στον υπέρηχο που έμαθα ότι έχω δίδυμα, ήταν ο ίδιος υπέρηχος που στην πρώτη εγκυμοσύνη μας είπαν ότι έχω αποβάλει, οπότε είναι απίστευτο πως τα έφερε η ζωή.

Την πρώτη φορά που έμεινα έγκυος στον ίδιο υπέρηχο των εννέα εβδομάδων, μου είχαν πει ότι έχει σταματήσει η καρδούλα του μωρού. Οπότε εγώ σε αυτόν τον υπέρηχο που έμαθα ότι περιμένουμε δίδυμα, είχα τόσο άγχος πριν μπω μέσα. Απλά είχα πει θα κλείσω τα μάτια μου και απλά να ακούσω το χτύπο της καρδιάς και τελικά ακούμε δύο χτύπους. Είναι τρομερό. Δηλαδή μετά τη γέννηση των κοριτσιών ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου αυτή. Να μου λένε περιμένετε δίδυμα».

Τα ονόματα των κοριτσιών και ο έρωτας για τον Νικήτα Νομικό

Τέλος, η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε τα ονόματα που θα δώσουν στα μωρά τους, εκφράζοντας την απόλυτη ευτυχία που βιώνει δίπλα στον σύζυγό της:

«Τις κόρες μας θα τις ονομάσουμε Αλεξάνδρα και Νικόλ. Το μόνο που έχει αλλάξει στη ζωή μου είναι ότι έχω προτεραιότητα τα παιδιά μου και εννοείται τον άντρα μου. Με τον άνδρα μου και τις κόρες μου, ζω το όνειρό μου. Ο άντρας μου είναι πολύ καλός μπαμπάς, τον θαυμάζω πάρα πολύ, τον ερωτεύομαι ξανά».

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