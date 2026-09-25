Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Από την κακοκαιρία δε θα γλιτώσει η Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το Σάββατο στην Αττική θα βρέχει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν καταιγίδες κυρίως στα δυτικά του νομού.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ωστόσο, αναμένεται ένα διάλειμμα στα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν οι βροχές επιστρέψουν και συνεχιστούν έως περίπου το απόγευμα της Κυριακής.

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Η επιδείνωση του καιρού έχει ήδη ξεκινήσει από την Κέρκυρα και μέχρι το απόγευμα αναμένεται να επεκταθεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Μέχρι το βράδυ, ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν την Κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Πελοπόννησο.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα βροχερή ημέρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εξαιρούνται κυρίως η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις, ενώ κατά τόπους είναι πιθανές και χαλαζοπτώσεις.

Μέχρι το μεσημέρι, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο. Αργότερα, οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν κυρίως προς τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Ο καιρός την Κυριακή

Σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν περισσότερο στα ανατολικά, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 22-24 βαθμούς Κελσίου.

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