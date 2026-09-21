Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα του Σαββατοκύριακου, ο καιρός αλλάζει απότομα με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες.

Αν και σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, από το μεσημέρι και μετά το σκηνικό θα αρχίζει να αλλάζει σταδιακά από τα βόρεια ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στις περιοχές αυτές αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η σημαντική μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει από το βράδυ, καθώς ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από τα βόρεια Βαλκάνια προς τη χώρα μας, φέρνοντας ψυχρότερες αέριες μάζες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενισχυθούν οι βροχές και οι καταιγίδες, αρχικά στη Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τη Θεσσαλία.

Παράλληλα, οι ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να βρίσκεται περίπου 6-8 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με το τελευταίο 48ωρο.

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Στην Αττική, η Δευτέρα θα κυλήσει με καλό καιρό και θερμοκρασίες έως 30-32 βαθμούς στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου.

Από τη νύχτα, όμως, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη θα σημειωθούν βροχές, με μεγαλύτερη έμφαση στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες, όμως από το απόγευμα αναμένονται τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο καιρός θα επιδεινωθεί σημαντικά, με έντονες βροχές και καταιγίδες. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, ενώ θα ενισχυθούν και οι βόρειοι άνεμοι.

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο

Η πρώτη κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα κυρίως από το βράδυ της Δευτέρας έως και την Τετάρτη, με βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση, με τον υδράργυρο να κινείται περίπου στους 25-27 βαθμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά από τη δυτική Ελλάδα.