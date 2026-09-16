Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα δυτικά και τα νότια, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν και σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα τη χώρα μας, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη, όπου αναμένονται βροχές, μπόρες και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Η κακοκαιρία θα αρχίσει να περιορίζεται από την Πέμπτη, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα για τοπικές βροχές σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Στην Κρήτη, κυρίως τις πρωινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 - 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 30 - 31 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Επτάνησα και τους 27 - 28 βαθμούς στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές.

Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου έως τους 26 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα είναι ασθενέστεροι, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως βορειοδυτικούς.

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την πιθανότητα για τοπικές βροχές να αυξάνεται από το απόγευμα και μετά.

Τα φαινόμενα στην Αθήνα αναμένονται κατά βάση ασθενή και τοπικά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχή κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.