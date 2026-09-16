Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν περπάτησε στην πασαρέλα ως γαμπρός

Η συγκινητική ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε σημαντική σχέση με τη μόδα, συνεργαζόμενος με τον Βασίλειο Κωστέτσο από το 1994.
  • Στο fashion show του 2003 στο Ζάππειο Μέγαρο, εμφανίστηκε ντυμένος γαμπρός με το supermodel Esther Canadas.
  • Αυτή ήταν η μοναδική φορά που ο Μαζωνάκης φόρεσε τον ρόλο του γαμπρού, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό fashion στιγμιότυπο.
  • Μετά τον θάνατό του, ο Κωστέτσος δημοσίευσε στιγμιότυπο από την επίδειξη, αποχαιρετώντας τον με συμβολισμούς.
  • Ο σχεδιαστής χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη 'άγγελο' και ευχήθηκε 'καλό ταξίδι' στην ανάρτησή του.

Μια ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε από νωρίς η μόδα, με τον Βασίλειο Κωστέτσο να αποτελεί έναν από τους ανθρώπους που διέκριναν από τα πρώτα χρόνια την ιδιαίτερη αισθητική και το προσωπικό του στιλ.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά το 1994, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μόλις 22 ετών, και συναντήθηκαν ξανά εννέα χρόνια αργότερα, σε ένα fashion show που έμελλε να μείνει χαρακτηριστικό για την εικόνα του τραγουδιστή.

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Τον Ιούλιο του 2003, ο τραγουδιστής συμμετείχε ξανά σε fashion show του σχεδιαστή, αυτή τη φορά στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στο φινάλε της επίδειξης, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε ντυμένος στα λευκά, φορώντας λευκό κοστούμι, έχοντας στο πλευρό του το διάσημο supermodel Esther Canadas, η οποία συμμετείχε στο show ως νύφη.

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Οι δυο τους περπάτησαν μαζί στην πασαρέλα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο fashion στιγμιότυπο. Όπως έχει θυμηθεί ο Βασίλειος Κωστέτσος, εκείνη ήταν η μοναδική φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης φόρεσε τον ρόλο του γαμπρού.

Το «Λευκό Φως» και το τελευταίο «αντίο»


Η συγκεκριμένη εικόνα απέκτησε διαφορετικό συμβολισμό μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Βασίλειος Κωστέτσος επέλεξε να δημοσιεύσει στιγμιότυπο από εκείνο το fashion show, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τον τραγουδιστή.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στο λευκό της εμφάνισης και στην ημέρα του Σταυρού, συνδέοντας συμβολικά την εικόνα με το «Λευκό Φως» και χαρακτηρίζοντας τον Μαζωνάκη «άγγελο».

Ο σχεδιαστής έκλεισε το προσωπικό του μήνυμα με τα λόγια: «Καλό ταξίδι Γιώργο μου εκεί ψηλά ένα με το Σύμπαν στην απόλυτη Γαλήνη».
 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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