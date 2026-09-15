Κατερίνα Καραβάτου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της Αέλιας

«Είσαι για μένα -μαζί με τον αδερφό σου- ο,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή»

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καραβάτου γιόρτασε τα 15α γενέθλια της κόρης της, Αέλιας, στις 14 Σεπτεμβρίου.
  • Παρά το διαζύγιο, οι γονείς διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και προτεραιότητά τους είναι η ευτυχία των παιδιών τους.
  • Ο Κρατερός Κατσούλης εκφράζει υπερηφάνεια για την Αέλια και την εξέλιξή της.
  • Η Κατερίνα έκανε συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, περιγράφοντας την Αέλια ως μοναδικό και αποφασιστικό κορίτσι.
  • Ευχήθηκε στην Αέλια να είναι ευτυχισμένη και να γελάει, εκφράζοντας την αγάπη της.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Κρατερό Κατσούλη, καθώς η κόρη τους, Αέλια, είχε τα γενέθλιά της κι έγινε 15 ετών.

Κατερίνα Καραβάτου: Οι τρυφερές εικόνες από τις διακοπές με τα παιδιά της

Παρά το διαζύγιό τους, οι δύο γονείς διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις κι η απόλυτη προτεραιότητά τους παραμένει πάντα η ανατροφή και η ευτυχία των δύο παιδιών τους, της Αέλιας και του μικρότερου γιου τους, Αρίωνα. Ο Κρατερός Κατσούλης, που βρίσκεται πάντα διακριτικά αλλά ουσιαστικά στο πλευρό της κόρης του, μοιράζεται την ίδια υπερηφάνεια για την εξέλιξη και τον χαρακτήρα που διαμορφώνει η 15χρονη πλέον Αέλια.

Κατερίνα Καραβάτου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της Αέλιας

Η παρουσιάστρια έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου δίνει ένα τρυφερό φιλί στην κόρη της: «Το υπέροχο κορίτσι μου γίνεται σήμερα 15 χρονών. Ένα κορίτσι μοναδικό, τρυφερό, σκεπτόμενο, ευαίσθητο και παράλληλα αποφασιστικό, με άποψη, με γνώσεις για τον άνθρωπο από τότε που ήταν ένα μικρό παιδί. Ένα κορίτσι που ξέρει τι θέλει και δε φοβάται να το πει. Ένα κορίτσι που έχει όλες τις αγωνίες της γενιάς της και τη θέληση να καταλάβει τον κόσμο.

Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα

Ένα κορίτσι που έχει την εξυπνάδα να θέλει να μαθαίνει αλλά μπορεί να είναι και ο πιο απρόσμενος δάσκαλος. Κορίτσι μου, Αέλια μου, εύχομαι να είμαι αρκετή για σένα. Είσαι για μένα – μαζί με τον αδερφό σου- ο,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή. Σε λατρεύω. Αέλια μου, ΝΑ ΓΕΛΑΣ».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καραβάτου
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
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ΑΕΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
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