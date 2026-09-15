Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Οι sexy φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Τήνο

Ο ηθοποιός ποζάρει χωρίς μπλούζα κι ανεβάζει τη θερμοκρασία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης έκανε διακοπές στην Τήνο, μοιράζοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Ποζάρει χωρίς μπλούζα στην πισίνα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στο διαδίκτυο.
  • Απαθανάτισε το κυκλαδίτικο τοπίο και τρυφερά στιγμιότυπα με γαϊδουράκι και τον σκύλο του.
  • Είναι δημοφιλής ηθοποιός και θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του Alpha "Χαμένα Μονοπάτια" για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027.
  • Θα συνεργαστεί ξανά με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, δημιουργώντας ισχυρό πρωταγωνιστικό δίδυμο.

Ένα μικρό διάλειμμα από τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις έκανε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, επιλέγοντας τις Κυκλάδες για λίγες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που διατηρεί μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους ακολούθους του στα social media, μοιράστηκε πριν από λίγο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Τήνο. Αν και ο ίδιος προτίμησε να συνοδεύσει το post του με τη λιτή λεζάντα «TINOS», οι εικόνες μίλησαν από μόνες τους!

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!

Σε μία από τις λήψεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής ποζάρει χωρίς μπλούζα μέσα στα κρυστάλλινα νερά της πισίνας, απολαμβάνοντας τις βουτιές του και «ανεβάζοντας» τη θερμοκρασία στο διαδίκτυο. Παράλληλα, με τη φωτογραφική του ματιά απαθανάτισε το άγριο κυκλαδίτικο τοπίο και τις γραφικές γωνιές του νησιού.

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!

Από το φωτογραφικό του άλμπουμ δεν έλειψαν και τα πιο αυθόρμητα, τρυφερά στιγμιότυπα. Ο ηθοποιός συνάντησε ένα γαϊδουράκι στα σοκάκια του νησιού, ενώ ξεχώρισε και η λήψη μέσα στο αυτοκίνητο με τον αγαπημένο του σκύλο, στον οποίο τρέφει τεράστια αδυναμία.

 

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών του στην Τήνο

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Εκτός από τις καθηλωτικές ερμηνείες του στη μικρή οθόνη, καταφέρνει πάντα να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού με την αισθητική που επιλέγει στις αναρτήσεις του.

Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα; Η νέα τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 θα τον βρει έτοιμο για μεγάλες συγκινήσεις, καθώς έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον Alpha για να πρωταγωνιστήσει στη νέα δραματική σειρά του σταθμού με τίτλο «Χαμένα Μονοπάτια». Εκεί θα συναντήσει τηλεοπτικά ξανά τον Μιχαήλ Ταμπακάκη -με τον οποίο είχαν συνυπάρξει παλαιότερα και στη σειρά «Έρωτας Μετά»- δημιουργώντας ένα πρωταγωνιστικό δίδυμο που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά του καναλιού.

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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