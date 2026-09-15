Ο πρίγκιπας Χάρι έγινε 42 ετών! Οι τρυφερές ευχές της Μέγκαν Μαρκλ

«Είναι απλά ο καλύτερος. Χρόνια Πολλά, αγάπη μου»

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: AP Images, Jonathan Brady
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Βίντεο από τη νέα τους ζωή στη Μεγάλη Βρετανία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρίγκιπας Χάρι γιορτάζει τα 42α γενέθλιά του.
  • Η Μέγκαν Μαρκλ του ευχήθηκε δημόσια μέσω Instagram με τρυφερές φωτογραφίες της οικογένειας.
  • Οι φωτογραφίες απεικονίζουν τη στενή σχέση τους και την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα πρωτόκολλα.
  • Η Μέγκαν τον αποκάλεσε "τον καλύτερο" και του ευχήθηκε "Χρόνια Πολλά, αγάπη μου".
  • Η επιστροφή τους στη Βρετανία σηματοδοτεί νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Τα 42α γενέθλιά του γιορτάζει ο πρίγκιπας Χάρι, με τη Μέγκαν Μαρκλ να του εύχεται με τον πιο τρυφερό τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη ματιά στη νέα ζωή τους στη Βρετανία!

Η Δούκισσα του Σάσεξ χάρισε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σπάνια ματιά από την οικογενειακή της ζωή. Έτσι, στην ανάρτηση βλέπουμε μια σειρά από φωτογραφίες με πρωταγωνιστή τον σύζυγό της, ο οποίος ποζάρει άλλοτε με την ίδια και άλλοτε με τα αγγελούδια τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

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Πρόκειται για στιγμιότυπα που δείχνουν πόσο δεμένη είναι η οικογένειά τους και πόσο διαφορετική μοιάζει μακριά από τα πρωτόκολλα.

Με ένα σύντομο, αλλά συναισθηματικό μήνυμα, η Μέγκαν Μαρκλ έστειλε γλυκές δημόσιες ευχές στον άνθρωπό της, γράφοντας: «Είναι απλά ο καλύτερος. Χρόνια Πολλά, αγάπη μου».

 

Η τρυφερή ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ

Το αγαπημένο ζευγάρι έχει στηρίξει τη σχέση του πάνω σε πολύ γερές βάσεις. Μαζί έχουν υπερνικήσει κάθε εμπόδιο που συνάντησαν στον δρόμο τους, βάζοντας πάνω από όλους και από όλα την αγάπη τους, καρπός της οποίας είναι τα δύο υπέροχα παιδιά τους.

Η επιστροφή τους στη Βρετανία, ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα παραμονής στην Καλιφόρνια, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν τη δημόσια εικόνα τους, παράλληλα με τις οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις.

 

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ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ
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