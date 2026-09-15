Δίκη Τέμπη: «Δε διάβασα να γράφει από από τι πέθανε η κόρη μου»

Τι κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων Μπέζα και Χλωρού

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/9/2026)

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Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων να συγκλονίζουν και να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις δραματικές στιγμές της μοιραίας νύχτας. Οι συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία περιγράφουν ενώπιον του δικαστηρίου τον ανείπωτο πόνο και την απώλεια που βιώνουν, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η σημερινή κατάθεση του πατέρα της Φραντζέσκας Μπέζα. Με εμφανή τη συγκίνησή του, αναφέρθηκε στην απώλεια της κόρης του και στις συνέπειες που έχει αυτή η απώλεια για την οικογένειά του. «Δεν είναι αξιοπρέπεια να διαχειρίζεσαι τη δολοφονία του παιδιού σου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε πως, κατά την άποψή του, η τραγωδία δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς σε ένα δυστύχημα. «Δεν ήταν δυστύχημα, αλλά ήταν παραλείψεις όλο αυτό που έγινε», είπε, αναφερόμενος στις συνθήκες που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. «Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Δεν αναφέρεται ούτε πώς σκοτώθηκε ούτε για ποιο λόγο».

Παραπομπή Τριαντόπουλου: Τι ζητούν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Δίκη Τέμπη: «Δε διάβασα να γράφει από από τι πέθανε η κόρη μου»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, με λόγια που αποτύπωσαν το προσωπικό δράμα που βιώνει, ανέφερε: «Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω τη μικρή μου», ενώ απευθυνόμενος σε δύο από τους κατηγορούμενους που έδωσαν σήμερα το «παρών», εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή του για όσα συνέβησαν.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η κατάθεση της Χρυσούλας Χλωρού, η οποία έχασε την αδελφή της στην τραγωδία των Τεμπών. Η ίδια ζήτησε να βρίσκονται όλοι οι κατηγορούμενοι στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να ακούν τις μαρτυρίες των συγγενών. «Να υπάρχουν πλέον όλοι, να βρίσκονται όλοι κατηγορούμενοι στις θέσεις τους κάθε μέρα για να ακούν τι έχουν να πουν οι συγγενείς», ήταν το αίτημά της.

Χθες, στο δικαστήριο κατέθεσε και η οικογένεια Πλακιά, με τον Νίκο Πλακιά να συγκλονίζει με τα λόγια του στο τέλος της κατάθεσής του: «Δεν ζητώ τον οίκτο, σας ζητώ μόνο να υπάρχει δικαιοσύνη».

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Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη σχετικά με το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Μετά από σχετικό αίτημα των συνηγόρων, η εισαγγελέας πρότεινε να ανοίξει το τηλέφωνο του σταθμάρχη, προκειμένου να διερευνηθούν οι επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα γίνει δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα και αν θα εξεταστούν οι κλήσεις και τα μηνύματα που υπήρχαν στη συσκευή.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις των συγγενών να βρίσκονται στο επίκεντρο για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και απόδοση ευθυνών.
 

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