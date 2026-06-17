Τέμπη: Ένταση στη δίκη μεταξύ συγγενών θυμάτων και Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αυτοσυγκράτηση ζήτησε η πρόεδρος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένταση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και Ζωής Κωνσταντοπούλου.
  • Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε αυτοπρόσωπη παρουσία κατηγορουμένων και οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης.
  • Ο πατέρας ενός θύματος αντέδρασε έντονα κατά της αναφοράς της Anubis Coldcase K9 Team.
  • Η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παρευρισκόμενους.
  • Η Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί τη συγκαλύψη της υπόθεσης.

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

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Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.

Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής αναφέρθηκε στην Anubis Coldcase K9 Team και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων. Τότε αντέδρασε ο κ. Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «σιγά μην τα ανακάλυψε η Anubis».

Τέμπη - Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα Τέμπη / Φωτογραφία Intime (Γιώργος Κυδωνάς)

Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κ. Βλάχου και της κ. Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή.

Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης.

«Το δικαστήριο δε θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών. Όμως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατειται».

Η πρόεδρος τόνισε πως ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια. 

Πριν συνεχίσει την τοποθέτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βλάχος ζήτησε συγνώμη από το ακροατήριο για την αντίδρασή του. 

Για το επεισόδιο, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η«διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν και εξ' αρχής ασχολούνται με το να συγκαλύψουν την υπόθεση».

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