Το πόρισμα της ΡΑΣ για την πυραντοχή των καθισμάτων των τρένων (βίντεο Star)

Σε ακρόαση για παροχή εξηγήσεων κλήθηκε η Hellenic Train μετά το πόρισμα – «καταπέλτη» της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), σύμφωνα με το οποίο τα καθίσματα των τρένων δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυραντοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κανένας εκπρόσωπος της εταιρείας δεν εμφανίστηκε στη διαδικασία, με την Hellenic Train να αποστέλλει τελικά υπόμνημα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι εξακολουθούν να ζητούν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες ασφαλείας στα τρένα.

Όπως μετέδωσε η δικαστική συντάκτρια του Star, Άννα Σταματιάδου, που βρέθηκε στη ΡΑΣ, δεν υπήρχε κανείς από την εταιρεία στον χώρο της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο υπόμνημά της η Hellenic Train φέρεται να παραδέχεται εμμέσως ότι δεν πληρούνται οι εθνικές προδιαγραφές πυραντοχής για τα καθίσματα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε υποχρέωση να διαθέτει σχετικά πιστοποιητικά.

Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στη ΡΑΣ, η οποία θα αξιολογήσει το υπόμνημα της εταιρείας και θα αποστείλει συστάσεις προς την Hellenic Train. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση με όσα ζητηθούν, αναμένεται να επιβληθούν πρόστιμα.

Στη σημερινή διαδικασία παρευρέθηκαν ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος έχασε την κόρη του στο δυστύχημα των Τεμπών και είχε αναδείξει το ζήτημα των καθισμάτων ήδη από το 2023, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων, Κώστας Λακαφώσης.

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την άμεση αναστολή λειτουργίας αμαξοστοιχιών μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σε όλα τα καθίσματα, αλλά και την ανάκληση της πιστοποίησης συντηρητή.

