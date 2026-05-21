Ο Γιώργος Γιαννόπουλος άνοιξε την καρδιά του σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές συνεντεύξεις που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για Το σόι σου, την αγάπη που έχει εισπράξει από τον κόσμο, αλλά και τη βαθύτερη σχέση που έχει με τη ζωή και τους ανθρώπους.

Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα και μέσα από τα λόγια του φάνηκε πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε το «Σόι» στη ζωή και στην καριέρα του.

Μιλώντας για τη μεγάλη επιτυχία της σειράς, η οποία συνεχίζει να σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης ακόμη και μέσα από τις επαναλήψεις, ο τηλεοπτικός Βαγγέλης Χαμπέας παραδέχτηκε πως αισθάνεται ότι αυτή η αποδοχή ήταν κάτι που η ίδια η ζωή τού «χρωστούσε».

«Υπάρχουν πολλά συγκινητικά πράγματα σ’ αυτή την ιστορία με το “Σόι”. Πιστεύω ότι αν δεν γινόταν το “Σόι”, θα γινόταν κάτι άλλο. Μου το χρώσταγε αυτό η ζωή για την αγάπη στη δουλειά μου και στον άνθρωπο. Είμαι καλός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάλιστα δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τον χαρακτήρα του, εξηγώντας πως ποτέ δεν φοβήθηκε να εκφράσει την καλοσύνη και την αγάπη που νιώθει για τους ανθρώπους γύρω του, ακόμα κι αν κάποιοι θεωρούν ότι τέτοιες δηλώσεις μπορεί να παρεξηγηθούν.

«Δεν ξέρω… Μου λένε κάποιοι ότι μπορεί να παρεξηγηθούν αυτά που λέω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι γεννιόμαστε καλοί, κακοί, εγωιστές, ζηλιάρηδες. Εγώ γεννήθηκα ένας καλός άνθρωπος και θέλω να μεταφέρω το καλό στον κόσμο, να δώσω αγάπη», ανέφερε με απόλυτη ειλικρίνεια.

Σε ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά του και κυρίως για τους γονείς και την αδελφή του, αποκαλύπτοντας πόσο πολύ τον διαμόρφωσε η αγάπη που πήρε μέσα στο σπίτι του.

«Πήρα πολλή αγάπη από τους γονείς μου και την αδελφή μου, τη συγχωρεμένη», είπε με εμφανή συγκίνηση, εξηγώντας πως αυτή η αγάπη είναι που τον έκανε να βλέπει διαφορετικά τη ζωή και τους ανθρώπους.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος τόνισε επίσης πως η αποδοχή που έχει εισπράξει από τον κόσμο μέσα από το «Σόι σου» είναι κάτι που ξεπερνά κάθε επαγγελματική διάκριση και κάθε καλλιτεχνική “ταμπέλα”.

«Οπότε μ’ αυτή την ιστορία νιώθω σαν να μου το χρώσταγε αυτό το πράγμα η δουλειά, η ζωή. Αν δε γινόταν το “Σόι”, θα γινόταν κάτι άλλο ως άστρο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τους συμπρωταγωνιστές του και για τη σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας πως το δέσιμο που έχουν αποκτήσει είναι μοναδικό.

«Με το “Σόι” είμαι τόσο καλά με τα παιδιά, έχω πάρει τόση αγάπη που είναι αδιανόητη», είπε, πριν κάνει μια δήλωση που συζητήθηκε ιδιαίτερα.

«Σ’ αυτούς που κομπάζουν για την Επίδαυρο… δεν πειράζει. Ας μην έχω κάνει Επίδαυρο. Αυτή είναι καλύτερη Επίδαυρος για μένα», τόνισε με νόημα, θέλοντας να δείξει πως για εκείνον μεγαλύτερη αξία έχει η πραγματική σύνδεση με τον κόσμο και η αγάπη που εισπράττει καθημερινά από τους τηλεθεατές.

Η συνέντευξή του προκάλεσε αμέσως έντονη συγκίνηση στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως ο Γιώργος Γιαννόπουλος παραμένει ένας από τους πιο αυθεντικούς, αληθινούς και αγαπητούς ανθρώπους του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης.