Πώς να πετύχεις επαγγελματικά χωρίς να δουλεύεις όλη μέρα

Πώς μπορείς να πετύχεις επαγγελματικά χωρίς να δουλεύεις όλη μέρα

Καλλιέργησε την εσωτερική σου ανάπτυξη και αξιοποίησε σωστά τον χρόνο σου

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Σπάσε το αυτοσαμποτάζ βγαίνοντας έξω από τη ζώνη άνεσής σου και λάβε μέτρα για να επανασυνδέσεις τις σκέψεις σου

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Βλέπεις πετυχημένους ανθρώπους στα social media και διερωτάσαι πώς τα έχουν καταφέρει, ενώ εσύ προσπαθείς σκληρά και ακόμη δεν είδες τα επιθυμητά αποτελέσματα; Ίσως να μην χρειάζεται τόσο κόπο, αλλά μια έξυπνη προσέγγιση.

Πώς μπορείς να πετύχεις επαγγελματικά χωρίς να δουλεύεις όλη μέρα

Επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές: Πώς θα το κάνεις ανώδυνα

Πιο κάτω, σού παρουσιάζουμε τις 4 κορυφαίες συμβουλές που ανακάλυψε η Poppy Delbridge, mindset coach και ιδρύτρια της SLAY retreats:

Τι είναι επιτυχία για σένα;

Πώς μπορείς να πετύχεις επαγγελματικά χωρίς να δουλεύεις όλη μέρα

Τι σε ενεργοποιεί στη ζωή; Ποιες είναι οι ανάγκες και οι αξίες σου; Τι σου δίνει κίνητρο; Κατάγραψε τα πάντα σε ένα χαρτί ή αποθηκεύοντας εικόνες στο κινητό και τον υπολογιστή σου. Μερικές φορές, νομίζουμε ότι θυμόμαστε τα όνειρά μας αλλά στην πραγματικότητα, η πραγματικότητα των στόχων μας έρχεται όταν τους βλέπουμε καταγεγραμμένους και βάζοντας ένα τικ στην επίτευξή τους. Πριν ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία, αποδέξου ότι είσαι εντάξει με το πώς είσαι και πού βρίσκεσαι τη δεδομένη στιγμή. 

Καθόρισε τις σκέψεις σου 

Πώς μπορείς να πετύχεις επαγγελματικά χωρίς να δουλεύεις όλη μέρα

Φαντάσου το εξής: εάν είσαι η CEO των σκέψεών σου- ποιος είναι ο ανώτερος υπάλληλος που διευθύνει την εταιρεία σου για εσένα; Είναι το υποσυνείδητό σου. Το υποσυνείδητό σου αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των καθημερινών σου σκέψεων και τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνεται καλύτερα σε σαφή κατεύθυνση και επαίνους. Εάν δεν δίνεις στον υπάλληλό σου κανένα θετικό feedback, κατεύθυνση ή επικύρωση, πιθανότατα θα κάνει το δικό του και θα ...φύγει.

Καλλιέργησε την εσωτερική σου ανάπτυξη 

Πώς μπορείς να πετύχεις επαγγελματικά χωρίς να δουλεύεις όλη μέρα

Δώσε δύναμη στον εαυτό σου να αρχίσει να ανεβάζει ταχύτητα στην εσωτερική ανάπτυξη- και το εξωτερικό ...παιχνίδι δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να καλύψει τη διαφορά. Αλλά πρέπει να του δώσεις την ευκαιρία να είναι στην εξίσωση. Σπάσε το αυτοσαμποτάζ βγαίνοντας έξω από τη ζώνη άνεσής σου και λάβε μέτρα για να επανασυνδέσεις τις σκέψεις σου. Είσαι ικανή για περισσότερα από όσα νομίζεις, γι' αυτό αποφάσισε να πιστεύεις ότι μπορείς. 

Εστίασε στα θετικά 

Πώς μπορείς να πετύχεις επαγγελματικά χωρίς να δουλεύεις όλη μέρα

Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι οι πεποιθήσεις μας είναι αληθινές- αλλά στην πραγματικότητα έχουμε απλώς οικειότητα μαζί τους. Εάν είσαι μέσα στην αρνητικότητα, πώς μπορείς να αμφισβητήσεις την εγκυρότητά τους- και στη συνέχεια να δώσεις έμφαση στη δημιουργία μιας νέας, πιο χρήσιμης σκέψης κάθε φορά που ένα κοινό αρνητικό ή μη χρήσιμο θέμα κάνει την εμφάνισή του; Γνώρισε τα χειρότερα σενάρια γράφοντάς τα όλα- και μετά κάνε το ίδιο για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αποφάσισε να επιλέξεις να εστιάσεις στα θετικά γιατί αυτό θα δημιουργήσει (αργά αλλά σίγουρα) μια πιο θετική ενέργεια η οποία και θα έχει αποτελέσματα.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

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