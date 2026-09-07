Επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές: Πώς θα το κάνεις ανώδυνα

Υπάρχουν έξυπνοι τρόπο να κάνεις το comeback πιο εύκολο και ομαλό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.26 , 15:22 Φινλανδία: Νεαρός κατηγορείται για κακοποίηση 361 παιδιών μέσω social media
07.09.26 , 15:18 Ελληνοτουρκικά: συνεχίζει να προκαλεί η Άκγυρα, σε ένα θερμό φθινόπωρο
07.09.26 , 15:17 Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
07.09.26 , 14:51 Αναπάντητα τα ερωτήματα για την υπόθεση του εγκλήματος της Κυψέλης
07.09.26 , 14:38 Εκλογές Σαξονίας: Τι σηματοδοτεί η κατακόρυφη άνοδος του AfD;
07.09.26 , 14:33 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστους φυσικούς χυμούς - «Μην τους καταναλώνετε»
07.09.26 , 14:32 PEUGEOT 408: Σαρώνει στις πωλήσεις
07.09.26 , 14:25 Απόπειρα δολοφονίας 55χρονου στα Πατήσια, με πυροβολισμούς
07.09.26 , 14:20 Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
07.09.26 , 14:15 ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα
07.09.26 , 14:09 Τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και πώς λειτουργεί
07.09.26 , 14:00 Επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές: Πώς θα το κάνεις ανώδυνα
07.09.26 , 13:45 Το Star στο σημείο που έπεσε το Phantom - Εικόνες από τα συντρίμμια
07.09.26 , 13:41 Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στα Κουφονήσια
07.09.26 , 13:32 Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil, αποκλειστικά στα πρατήριά της
ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα
Πότε αλλάζει ο καιρός - Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστους φυσικούς χυμούς - «Μην τους καταναλώνετε»
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και πώς λειτουργεί
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Στάνκογλου για χωρισμό : «Είμαι με τα παιδιά τις μισές μέρες της βδομάδας»
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα
Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Ακόμη κι αν αγαπάμε τη δουλειά μας, η επιστροφή από τις διακοπές μπορεί να είναι αγχωτική και να μας βγάλει από την κατάσταση απόλυτης χαλάρωσης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι διακοπές τελείωσαν (ή φτάνουν στο τέλος τους) και το μόνο που σκέφτεσαι είναι η επιστροφή σε ένα λίγο υπερβολικά κρύο γραφείο, μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και με άβολα ρούχα. Ε, δεν θέλει και πολύ να στρεσαριστείς.

Επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές: Πώς θα το κάνεις ανώδυνα

Κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει ο φόβος ότι μαζί με την επιστροφή θα έρθει και η γνωστή μελαγχολία μετά τις διακοπές. Η λύση χρειάζεται σωστή οπτική αλλά και λίγο προγραμματισμό.

Εστίασε στη χαλάρωση, όχι στην «αποκατάσταση»

Επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές: Πώς θα το κάνεις ανώδυνα

Σχεδίασε αποδράσεις που θα μπορείς να απολαύσεις με ενέργεια και χωρίς άγχος. Όταν αντιμετωπίζουμε τις διακοπές ως μια περίοδο «ανάρρωσης» από την καθημερινότητα, ουσιαστικά δημιουργούμε την προσδοκία ότι επιστρέφουμε σε μια κατάσταση που μας εξουθένωσε εξαρχής. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντίσταση και να επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή μας.

Διακοπές τέλος: Μερικά tips για την ομαλή επιστροφή σου, στο γραφείο

Δες τις αποδράσεις ως έναν τρόπο να γεμίσεις τις μπαταρίες σου και να ξαναβρείς εκείνη την ενέργεια που θα σου ανοίξει τον δρόμο για ακόμη περισσότερες επιτυχίες - και, φυσικά, περισσότερες αποδράσεις. Εξάλλου, θα έχουμε για πολύ ακόμα καλοκαίρι.

Ξεκίνα ήπια πριν πατήσεις γκάζι

Επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές: Πώς θα το κάνεις ανώδυνα

Η επιστροφή στη δουλειά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές μπορεί να γίνει δύσκολη αν πέσεις με τα μούτρα στη δουλειά από την πρώτη κιόλας μέρα. Αντί γι’ αυτό, πήγαινε πιο αργά και άφησε το πρόγραμμά σου να επανέλθει σταδιακά.

Μην ξεκινήσεις αμέσως με τα πιο δύσκολα projects και τις πιο απαιτητικές υποχρεώσεις. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έχεις ξαναβρεί τον ρυθμό σου, χωρίς να νιώθεις τόσο έντονα τη μελαγχολία της επιστροφής, αφού θα έχεις δώσει στο μυαλό και στο σώμα σου τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής.

Κράτησε μία ημέρα για… προσγείωση

Επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές: Πώς θα το κάνεις ανώδυνα

Όταν οργανώνεις το ταξίδι σου, φρόντισε να αφήσεις μία ημέρα ανάμεσα στην επιστροφή και την πρώτη μέρα στη δουλειά. Θα τη χρειαστείς για πλύσιμο ρούχων, ψώνια, τακτοποίηση και, φυσικά, για να προσαρμοστείς ξανά στην καθημερινότητα και το jet lag.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών προσπάθησε να μην ελέγχεις τα επαγγελματικά emails. Την ημέρα της επιστροφής, όμως, μπορείς να ανοίξεις το inbox σου με έναν απλό στόχο: διέγραψε τα περιττά μηνύματα και βάλε σε προτεραιότητα όσα χρειάζονται απάντηση. Έτσι θα μπεις σταδιακά ξανά σε "work mode", χωρίς το απότομο πολιτισμικό σοκ της επιστροφής.

Διαβάστε τς συμβουλές για την ομαλή επιστροφή στο γραφείο, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
 |
ΓΡΑΦΕΙΟ
 |
ΕΡΓΑΣΙΑ
 |
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 07/09/2026
Σχεσεις
Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 07/09/2026 - 13/09/2026
Συναισθηματική χειραγώγηση
Σχεσεις
Ποια είναι τα 5 σημάδια ότι ο σύντροφός σου σε χειραγωγεί συναισθηματικά
Φόβος για τις πτήσεις
Σχεσεις
Φοβάσαι τις πτήσεις; Κι όμως, υπάρχουν τρόποι για να το ξεπεράσεις
Επιστροφή στο Σχολείο: Τρόποι Να Στηρίξουμε τα Παιδιά
Σχεσεις
Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά κατά την επιστροφή στο σχολείο;
ναρκισσισμός
Σχεσεις
'Ερευνα: Οι χώρες με τους περισσότερους ναρκισσιστές - Η θέση της Ελλάδας
Επιστροφή στο γραφείο
Σχεσεις
Διακοπές τέλος: Μερικά tips για την ομαλή επιστροφή σου, στο γραφείο
Food divorce
Σχεσεις
Food Divorce: Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια τρώνε πλέον χωριστά;
Ζώδια: Άντρες Που Δεν Καταλαβαίνουν Πώς Τους Φλερτάρεις
Σχεσεις
Ποιοι άντρες του ζωδιακού κύκλου δεν καταλαβαίνουν ότι τους φλερτάρουν;
Είναι σωστό να μην τσακώνεστε;
Σχεσεις
Γιατί, το να μην τσακώνεστε, μπορεί να κάνει τη σχέση σας χειρότερη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top