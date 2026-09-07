Ακόμη κι αν αγαπάμε τη δουλειά μας, η επιστροφή από τις διακοπές μπορεί να είναι αγχωτική και να μας βγάλει από την κατάσταση απόλυτης χαλάρωσης

Οι διακοπές τελείωσαν (ή φτάνουν στο τέλος τους) και το μόνο που σκέφτεσαι είναι η επιστροφή σε ένα λίγο υπερβολικά κρύο γραφείο, μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και με άβολα ρούχα. Ε, δεν θέλει και πολύ να στρεσαριστείς.

Κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει ο φόβος ότι μαζί με την επιστροφή θα έρθει και η γνωστή μελαγχολία μετά τις διακοπές. Η λύση χρειάζεται σωστή οπτική αλλά και λίγο προγραμματισμό.

Εστίασε στη χαλάρωση, όχι στην «αποκατάσταση»

Σχεδίασε αποδράσεις που θα μπορείς να απολαύσεις με ενέργεια και χωρίς άγχος. Όταν αντιμετωπίζουμε τις διακοπές ως μια περίοδο «ανάρρωσης» από την καθημερινότητα, ουσιαστικά δημιουργούμε την προσδοκία ότι επιστρέφουμε σε μια κατάσταση που μας εξουθένωσε εξαρχής. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντίσταση και να επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή μας.

Δες τις αποδράσεις ως έναν τρόπο να γεμίσεις τις μπαταρίες σου και να ξαναβρείς εκείνη την ενέργεια που θα σου ανοίξει τον δρόμο για ακόμη περισσότερες επιτυχίες - και, φυσικά, περισσότερες αποδράσεις. Εξάλλου, θα έχουμε για πολύ ακόμα καλοκαίρι.

Ξεκίνα ήπια πριν πατήσεις γκάζι

Η επιστροφή στη δουλειά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές μπορεί να γίνει δύσκολη αν πέσεις με τα μούτρα στη δουλειά από την πρώτη κιόλας μέρα. Αντί γι’ αυτό, πήγαινε πιο αργά και άφησε το πρόγραμμά σου να επανέλθει σταδιακά.

Μην ξεκινήσεις αμέσως με τα πιο δύσκολα projects και τις πιο απαιτητικές υποχρεώσεις. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έχεις ξαναβρεί τον ρυθμό σου, χωρίς να νιώθεις τόσο έντονα τη μελαγχολία της επιστροφής, αφού θα έχεις δώσει στο μυαλό και στο σώμα σου τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής.

Κράτησε μία ημέρα για… προσγείωση

Όταν οργανώνεις το ταξίδι σου, φρόντισε να αφήσεις μία ημέρα ανάμεσα στην επιστροφή και την πρώτη μέρα στη δουλειά. Θα τη χρειαστείς για πλύσιμο ρούχων, ψώνια, τακτοποίηση και, φυσικά, για να προσαρμοστείς ξανά στην καθημερινότητα και το jet lag.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών προσπάθησε να μην ελέγχεις τα επαγγελματικά emails. Την ημέρα της επιστροφής, όμως, μπορείς να ανοίξεις το inbox σου με έναν απλό στόχο: διέγραψε τα περιττά μηνύματα και βάλε σε προτεραιότητα όσα χρειάζονται απάντηση. Έτσι θα μπεις σταδιακά ξανά σε "work mode", χωρίς το απότομο πολιτισμικό σοκ της επιστροφής.

Διαβάστε τς συμβουλές για την ομαλή επιστροφή στο γραφείο, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου