Διακοπές τέλος: Tips για ομαλή επιστροφή στο γραφείο

Σκέψου πως δεν είσαι η μόνη που αυτή την Δευτέρα και έπειτα από αρκετές ημέρες άδειας, θα πάει στο γραφείο

Αρκετοί είμαστε αυτοί που μετά τον δεκαπενταύγουστο κληθήκαμε να αφήσουμε την αναπαυτική ξαπλώστρα, τον ήλιο και την αλμυρή αύρα στην άκρη και να επιστρέψουμε στην καθημερινή ρουτίνα που αγαπάμε να μισούμε.

Η άδεια τέλειωσε και εσύ αυτή τη Δευτέρα αναλαμβάνεις και πάλι τις ευθύνες σου, επιστρέφοντας στις υποχρεώσεις, στα ανολοκλήρωτα projects, στα εκατοντάδες αναπάντητα mails. Βέβαια, αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων (των τυχερών) που τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους, απλά κάνε skip το άρθρο και κάνε μια βουτιά και για εμάς που ακούμε από τώρα «Καλό Χειμώνα» και το δάκρυ κυλάει μέσα μας.

Ναι είναι δύσκολη η προσαρμογή στην δουλειά μετά τις διακοπές ειδικά όταν ακόμα έξω μυρίζει καλοκαίρι. Όμως σκέψου πως δεν είσαι η μόνη που αυτή τη Δευτέρα και έπειτα από μερικές ημέρες άδειας θα πάει στο γραφείο. Είμαστε πολλοί και ναι δυσκολευόμαστε το ίδιο με εσένα να συγκεντρωθούμε και πάλι πίσω στην εργασιακή μας ρουτίνα.

Για να γίνει όμως όσο το δυνατόν πιο γρήγορη η μετάβαση από την παραλία, στο γραφείο, εκτός από την παρήγορη σκέψη πως σήμερα δεν δουλεύεις μόνο εσύ, χρειάζονται μικρά καθημερινά βήματα που θα σε βοηθήσουν να κάνεις την επιστροφή σου στο γραφείο πιο εύκολη και υποφερτή. Κρατάς σημειώσεις;

Υιοθέτησε μια νέα συνήθεια. Τα πρωινά μας είναι αυτά που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την υπόλοιπη ημέρα. Φρόντισε τώρα που θα επιστρέψεις στο γραφείο ανανεωμένη, να υιοθετήσεις μια συνήθεια που προηγουμένως δεν είχες. Μπορείς να δοκιμάσεις να γυμνάζεσαι πριν την δουλειά, ή να απολαμβάνεις ένα πλούσιου πρωινό με διαφορετικές κάθε φορά γεύσεις. Βρες κάτι που σε ευχαριστεί και ξεκίνα την ημέρα σου με αυτό.

Φτιάξε πρόγραμμα. Όχι απαραίτητα για όλη την ημέρα, γιατί υπάρχουν και τα απρόοπτα. Σημείωσε στην ατζέντα σου αυτά που πρέπει να ασχοληθείς στην δουλειά και πρέπει να τα ολοκληρώσεις οπωσδήποτε σήμερα. Προσπάθησε να τηρείς το πρόγραμμά σου, χωρίς να σου αποσπούν την προσοχή άλλα mails και ειδοποιήσεις.

Πες όχι στην έξτρα δουλειά. Το ότι γύρισες μόλις από άδεια, δεν σημαίνει πως απέκτησες μαγικές ικανότητες και μπορείς να φέρεις εις πέρας ότι επιπλέον δουλειά σου αναθέσουν. Αν έχεις ήδη ανοιχτές υποθέσεις που πρέπει να τακτοποιήσεις, προτίμησε να τελειώσεις πρώτα με αυτές και ύστερα να αναλάβεις κάτι καινούργιο. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεις την πίεση και το στρες ενώ αυξάνεις την παραγωγικότητα σου.

Κάνε διαλείμματα. Είναι αδύνατον να βγάλεις όλη την δουλειά μονομιάς επειδή είσαι ξεκούραστη από τις διακοπές. Χρειάζεσαι ολιγόλεπτα διαλείμματα κατά την διάρκεια του ωραρίου σου, ώστε να διατηρήσεις την ενεργειά σου και να είσαι το ίδιο παραγωγική σε όλη την διάρκεια της ημέρας.

Α, και έχε στο μυαλό σου πως μπορεί να είναι Δευτέρα, όμως το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και το Σουκου επιτρέπονται ακόμα οι βουτιές.

Πηγή άρθρου: Allyou.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Κύρκου