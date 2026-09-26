Απόφυγε το να κατηγορείς πλήρως τον εαυτό σου ή τον/την πρώην σου για ό,τι έγινε

Ένας χωρισμός μπορεί να είναι μια πραγματικά δύσκολη στη διαχείρισή της συνθήκη και είναι απαραίτητο να φροντίσεις τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δείχνοντας επιείκεια στο πώς βιώνεις τα συναισθήματά σου, αλλά και μεριμνώντας για να περάσει ο πόνος το συντομότερο δυνατό.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι που θα σε βοηθήσουν να θεραπεύσεις τα δύσκολα συναισθήματα που αισθάνεσαι.

Επίτρεψε στον εαυτό σου να θρηνήσει

Είναι ΟΚ να νιώθεις λύπη, θυμό ή σύγχυση. Αναγνώρισε τα συναισθήματά σου και δώσε στον εαυτό σου την άδεια να θρηνήσει την απώλεια της σχέσης που είχες.

Ζήτα υποστήριξη

Μη διστάσεις να στηριχτείς σε φίλους και συγγενείς για υποστήριξη. Η συζήτηση με κάποιον που εμπιστεύεσαι μπορεί να προσφέρει άνεση και προοπτική να ξεπεράσεις τον πόνο πιο γρήγορα.

Αφιέρωσε χρόνο για τον εαυτό σου

Ασχολήσου με δραστηριότητες που σε κάνουν να νιώθεις καλά, είτε διαβάζεις, ασκείσαι, ζωγραφίζεις ή δοκιμάζεις κάτι νέο. Ανακάλυψε ξανά τα πράγματα που απολαμβάνεις και επένδυσε χρόνο σε αυτά.

Εξασκήσου στη φροντίδα του εαυτού σου

Εστίασε στη σωματική και συναισθηματική σου ευεξία. Φάε υγιεινά, κάνε διαλογισμό, κοιμήσου αρκετά και επένδυσε σε δραστηριότητες για να μειώσεις το άγχος.

Θέσε όρια

Περιόρισε την επαφή με τον/την πρώην σου εάν χρειάζεται για να δώσεις στον εαυτό σου χώρο για να το ξεπεράσει. Κάνε unfollow στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν αυτό σε βοηθά να προχωρήσεις ουσιαστικά.

Απόφυγε την αναζήτηση ευθυνών

Απόφυγε το να κατηγορείς πλήρως τον εαυτό σου ή τον/την πρώην σου για ό,τι έγινε. Οι σχέσεις είναι περίπλοκες και συνήθως και οι δύο πλευρές συμβάλλουν στη δυναμική τους.

Αναζήτησε επαγγελματική βοήθεια εάν χρειάζεται

Εάν θεωρείς ότι είναι δύσκολο να αντεπεξέλθεις, σκέψου να μιλήσεις με έναν/μια θεραπευτή ή σύμβουλο ψυχικής υγείας. Μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη προσαρμοσμένη στην κατάστασή σου.

Μείνε θετική και έχε υπομονή

Η θεραπεία απαιτεί χρόνο, επομένως να είσαι υπομονετική με τον εαυτό σου. Εστίασε στα θετικά της ζωής και υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.

Αγκάλιασε την αλλαγή

Αγκάλιασε αυτήν την περίοδο αλλαγής ως ευκαιρία για αυτοανακάλυψη και ανάπτυξη. Έχεις την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου και τους στόχους σου.

Πηγή: allyou.gr