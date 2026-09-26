Σκηνές Άγριας Δύσης εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα χθες βράδυ Παρασκευής (25/9) όταν άγνωστοι «γάζωσαν» με Καλάσνικοφ μια καφετέρια που είχε κόσμο. Οι δράστες φρόντισαν να εξαφανιστούν και να πυρπολήσουν το αυτοκίνητό τους στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμονα και ακούγεται η ριπή του Καλάσνικοφ. Οι θαμώνες ενός καταστήματος τρέχουν να κρυφτούν καθώς δεν ξέρουν τι έχει συμβεί.

Για μερικά δευτερόλεπτα, δεν ξέρουν αν τα παιδιά τους είναι καλά στην υγεία τους.

Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα: Ένα 10χρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο «Παίδων»

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στην οδό Αγορακρίτου, ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, στο πόδι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Είδα από το μπαλκόνι μου μια κυρία να τρέχει με το παιδί και να φωνάζει "το παιδί μου, το παιδί μου"» λέει ένας κάτοικος της περιοχής.

«Το πήρε κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο και το πήγε στο νοσοκομείο, αυτό είδαμε», λέει ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα: Οι πιστολέρο «γάζωσαν» την καφετέρια μέσα από το αυτοκίνητο

Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν το αυτοκίνητο με τέσσερα άτομα πέρασε μπροστά από την καφετέρια που είχε κόσμο.

Ένας από τους επιβάτες, χωρίς να κατέβει, άνοιξε πυρ με ένα Καλάσνικοφ, ρίχνοντας τουλάχιστον 25 σφαίρες.

Οι δράστες με το ασημί αυτοκίνητο χάθηκαν στη συνέχεια στα στενά της περιοχής, ενώ είχε ήδη ειδοποιηθεί η αστυνομία.

Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα: Δεκάδες σφαίρες καρφώθηκαν σε τοίχους και αυτοκίνητα

Το φως της ημέρας έδειξε τις δεκάδες τρύπες από τις σφαίρες του Καλάσνικοφ που είχαν καρφωθεί σε τοίχους, τζαμαρίες, σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι σφαίρες του Καλάσνικοφ καρφώθηκαν σε τοίχους, τζαμαρίες, σταθμευμένα αυτοκίνητα

Το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο, καμένο. Μέσα οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα Καλάσνικοφ.

Παράλληλα, αστυνομικοί σάρωναν την περιοχή για να βρουν εικόνα από κάποια κάμερα που να έχει καταγράψει τους αδίστακτους πιστολέρο.