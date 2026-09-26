Θεσσαλονίκη: Έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε

Τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό

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Θεσσαλονίκη: Έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 58χρονη γυναίκα κατηγορείται για εμπρησμό στην πόρτα της γειτόνισσάς της στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, λόγω διαφορών μεταξύ τους.
  • Η γυναίκα χρησιμοποίησε χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό για να προκαλέσει τη φωτιά.
  • Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα και εκτοξεύθηκαν απειλές προς τη γειτόνισσα.
  • Η 58χρονη συνελήφθη από την Αστυνομία του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της κατηγορείται ότι έβαλε 58χρονη, έπειτα από διαφορές που φέρεται να είχε μαζί της.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 58χρονη τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό, στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ, παράλληλα, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας.

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