Blue Carrier 2: Σε ύφεση η φωτιά – Ελαφρά κλίση παρουσιάζει το πλοίο

Απομακρύνθηκαν οι 29 επιβαίνοντες

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Στη σταθεροποίηση του Blue Carrier 2 στρέφονται πλέον οι προσπάθειες των ειδικών συνεργείων, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου σε χώρο στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού οχηματαγωγού, βόρεια της Μυκόνου.

Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο η επιχείρηση στο πλοίο συνεχίζεται.

Και οι 29 άνθρωποι που επέβαιναν στο πλοίο —28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού— απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η φωτιά, που ξεκίνησε σε έναν από τους χώρους γκαράζ, επεκτάθηκε και σε άλλα σημεία, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψη του πλοίου. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στην Τήνο και είναι καλά στην υγεία τους.

Γιατί παρουσιάζει κλίση το Blue Carrier 2

Το πλοίο έχει πάρει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης, αυτό συνδέεται με τις μεγάλες ποσότητες νερού που χρησιμοποιήθηκαν για την ψύξη των μεταλλικών επιφανειών και τον περιορισμό των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό του. Το επόμενο βήμα είναι η απάντληση των υδάτων, ώστε να βελτιωθεί η ευστάθειά του.

Η σταθεροποίηση είναι απαραίτητη και για να μπορέσει εξειδικευμένη ομάδα να εισέλθει με ασφάλεια στους χώρους του πλοίου. Μόνο μετά τον εσωτερικό έλεγχο θα υπάρχει πληρέστερη εικόνα για την έκταση των ζημιών, την κατάσταση του φορτίου και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο εξακολουθούν να παρακολουθούν για καπνούς ή εστίες φωτιάς.

 

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