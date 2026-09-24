Ο λόγος που διαλύονται οι μακροχρόνιες σχέσεις, και πώς να τον προλάβεις

Η συναισθηματική απόσταση δεν προκύπτει απαραίτητα από μία μεγάλη προδοσία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.26 , 15:23 Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
24.09.26 , 15:21 Τέιλορ Λότνερ: Πατέρας για πρώτη φορά ο ηθοποιός του «Twilight»
24.09.26 , 15:04 First Dates: Φλερτ, χημεία & ανατροπές - Singles αναζητούν τον έρωτα απόψε!
24.09.26 , 14:54 Στα «ύψη» το πετρέλαιο κίνησης: Ολοταχώς για 2,70€ στα νησιά
24.09.26 , 14:46 Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης
24.09.26 , 14:34 Μπάντμιντον: Εργάτες εισέπνευσαν αέρια από πυροσβεστήρα
24.09.26 , 14:17 Pirelli: Ραντεβού το Σάββατο για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν
24.09.26 , 14:13 Υπόθεση Μαζωνάκη: Με Είχε Γεμίσει Ένα Κάρο Χάπια
24.09.26 , 14:05 Απόστολος Γκλέτσος: «Έχω χάσει πολύ καλή μου φίλη με αντίστοιχο τρόπο»
24.09.26 , 14:00 Τα μικρά και συχνά ταξίδια συνδέονται με ψυχική ευεξία - Εσύ τι περιμένεις;
24.09.26 , 14:00 Ο λόγος που διαλύονται οι μακροχρόνιες σχέσεις, και πώς να τον προλάβεις
24.09.26 , 13:59 Γιώτα Τσιμπρικίδου: Το ιδιαίτερο όνομα που θα έχει η κόρη της
24.09.26 , 13:59 Νίκαια: Η 44χρονη περιγράφει την ομηρία της από τον σύντροφό της
24.09.26 , 13:55 First Dates: «Έρχεται ο Τάσος και μας κλέβει τις ατάκες»
24.09.26 , 13:51 Αδέξιος διαρρήκτης: Δεν είδε τα μετρητά και έφυγε με ...ένα σάντουϊτς
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά τα βράδια στο ιατρείο στο Κολωνάκι
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Ζαχαρέα: «Δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν τα παιδιά. Δεν άντεχα»
Thessaly Evros Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Δήμητρα Βαμβακούση: Επέτειος γάμου με τον «Ντάνο» - «3 χρόνια τρωγόμαστε»
Γιώτα Τσιμπρικίδου: Το ιδιαίτερο όνομα που θα έχει η κόρη της
Μαζωνάκης: Έρευνα στο σπίτι του υπνοθεραπευτή & κατάσχεση κινητού
Γουμενίδης: «Ο Μικρούτσικος αποχώρησε τελευταία στιγμή από την εκπομπή»
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Η διατήρηση της οικειότητας βασίζεται σε μικρά πράγματα που είναι εύκολο να προσπεράσουμε όταν η καθημερινότητα τρέχει με χίλια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι περισσότερες σχέσεις δεν τελειώνουν με μια βροντερή πόρτα που κλείνει, ούτε με ένα μεγάλο καβγά. Συχνά τελειώνουν ένα εντελώς τυχαίο βράδυ, με δύο ανθρώπους να κάθονται στον ίδιο καναπέ και να συνειδητοποιούν ότι έχουν να κάνουν μια ουσιαστική κουβέντα εδώ και εβδομάδες. Αυτός ο αθόρυβος «χωρισμός» είναι που σπάνια παίρνει τη δημοσιότητα που του αξίζει.

Ο λόγος που διαλύονται οι μακροχρόνιες σχέσεις, και πώς να τον προλάβεις

Η μέση ηλικία φαίνεται πως είναι το σημείο καμπής όπου οι περισσότεροι αρχίζουν να βλέπουν τη σχέση τους με άλλο μάτι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι άνθρωποι επαναξιολογούν τις σχέσεις τους σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Επιπλέον, το 77% των γυναικών και το 69% των ανδρών δήλωσαν ότι η προσωπική εξέλιξη του καθενός μπορεί, άθελά της, να δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα στα ζευγάρια.

Το AI εργαλείο που τσεκάρει το ερωτικό ιστορικό του υποψήφιου συντρόφου σου

Όταν οι μακροχρόνιες σχέσεις φτάνουν στο τέλος τους, οι αιτίες είναι συχνά πολύ πιο απλές από όσο νομίζουμε: η σταδιακή απώλεια της συναισθηματικής σύνδεσης, η φθορά στην επικοινωνία και το γεγονός ότι οι δύο σύντροφοι απλά «μεγάλωσαν διαφορετικά». Η απιστία ή οι μεγάλες προδοσίες βρίσκονται πολύ χαμηλότερα στη σχετική λίστα.
Διαφήμιση

Υπάρχει μια πολύ ανθρώπινη εξήγηση γι' αυτό: οι άνθρωποι αλλάζουμε. Ο άνθρωπος που ερωτεύτηκες στα 28 σου δεν θα είναι ακριβώς ο ίδιος στα 48 σου, και το ίδιο ισχύει και για εσένα. Νέες δουλειές, γονείς που μεγαλώνουν, παιδιά που φεύγουν από το σπίτι, αλλαγή προτεραιοτήτων. Κάποιες φορές οι δρόμοι των δύο συντρόφων συνεχίζουν να κινούνται παράλληλα. Άλλες φορές, κοιτάζονται μετά από χρόνια και συνειδητοποιούν ότι δεν επικοινωνούν πια.

Όταν όλα δείχνουν «μια χαρά», αλλά λείπει το μαζί

Ο λόγος που διαλύονται οι μακροχρόνιες σχέσεις, και πώς να τον προλάβεις

Το επικίνδυνο με αυτή την απόσταση είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να υπάρχει κανένα προφανές πρόβλημα. Συνεχίζετε να μιλάτε καθημερινά, κανονίζετε το φαγητό, οργανώνετε τις υποχρεώσεις, φροντίζετε τα παιδιά και θυμάστε ποιος πρέπει να καλέσει τον υδραυλικό. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της κουβέντας έχει αλλάξει.

Τα αστεία μεταξύ σας λιγοστεύουν, η τρυφερότητα δεν βγαίνει πια αυθόρμητα και μια μέρα, έχοντας ένα ευχάριστο ή περίεργο νέο, συνειδητοποιείς ότι το μοιράστηκες πρώτα με κάποιον άλλον και όχι με τον σύντροφό σου.

Το λάθος που κάνουμε μετά από χρόνια μαζί

Ο λόγος που διαλύονται οι μακροχρόνιες σχέσεις, και πώς να τον προλάβεις

Δεκαετίες ερευνών από τον Δρ. John Gottman στο Gottman Institute δείχνουν ότι τα δεμένα ζευγάρια ανταποκρίνονται συνεχώς σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «προσκλήσεις για σύνδεση»), δηλαδή στις μικρές, καθημερινές προσπάθειες που κάνει ο ένας για να τραβήξει την προσοχή ή την τρυφερότητα του άλλου.

Σε μια διάσημη μελέτη του ινστιτούτου, τα ζευγάρια που παρέμειναν ευτυχισμένα μαζί μετά από έξι χρόνια ανταποκρίνονταν θετικά σε αυτές τις «προσκλήσεις» σε ποσοστό 86%. Αντίθετα, τα ζευγάρια που οδηγήθηκαν σε διαζύγιο ανταποκρίνονταν μόλις σε ποσοστό 33%.
Πώς διατηρείται η σύνδεση

Η διατήρηση της οικειότητας βασίζεται σε μικρά πράγματα που είναι εύκολο να προσπεράσουμε όταν η καθημερινότητα τρέχει με χίλια:

Ο λόγος που διαλύονται οι μακροχρόνιες σχέσεις, και πώς να τον προλάβεις

  •     Συζητάτε για κάτι παραπάνω από τις δουλειές του σπιτιού και τις υποχρεώσεις.
  •     Κάνετε μια ερώτηση και νοιάζεστε πραγματικά για την απάντηση.
  •     Γνωρίζετε ακόμη με τι έχει «κόλλημα» ο σύντροφός σας αυτή την εβδομάδα, τι τον πιέζει ή τι δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του.

Όπως επισημαίνει ο Benjamin Watkins, ψυχοθεραπευτής και διευθυντής του Watkins Therapy Group: «Η συμβατότητα δεν είναι κάτι που τα ζευγάρια βρίσκουν μόνο στην αρχή. Είναι κάτι που συνεχίζουν να δημιουργούν και να ανανεώνουν σε όλη τη διάρκεια της σχέσης».

Πηγή: Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙΑ
 |
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΠΡΟΔΟΣΙΑ
 |
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια και ψυχική υγεία
Σχεσεις
Τα μικρά και συχνά ταξίδια συνδέονται με ψυχική ευεξία - Εσύ τι περιμένεις;
Ραντεβού που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα
Σχεσεις
Θέλεις ένα πρωτότυπο ραντεβού που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα της σχέσης;
Κανόνας Των 6:30
Σχεσεις
Ο «Κανόνας των 6:30» και γιατί είναι απαραίτητος για την ψυχική σου υγεία
Παιδική ηλικία και σχέσεις
Σχεσεις
5 τρόποι που η παιδική ηλικία μπαίνει στις σχέσεις, χωρίς να το καταλάβουμε
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 21/09/2026 – 27/09/2026
Σχεσεις
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 21/09/2026 – 27/09/2026
Ραντεβού μετά τον χωρισμό
Σχεσεις
7 λάθη που πρέπει να αποφύγεις αν βγαίνεις ραντεβού μετά από ένα διαζύγιο
Κοινωνικό κάπνισμα
Σχεσεις
Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά
Φράσεις Που Χρησιμοποιούν Άνθρώποι Με Αίσθημα Ανωτερότητας
Σχεσεις
5 φράσεις που χρησιμοποιούν ανθρώποι με έντονο αίσθημα ανωτερότητας
AI Ερωτικό ιστορικό
Σχεσεις
Το AI εργαλείο που τσεκάρει το ερωτικό ιστορικό του υποψήφιου συντρόφου σου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top